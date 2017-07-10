Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком

Крымский полуостров остается излюбленным местом отдыха для туристов из разных регионов Украины. Причем их количество из года в год увеличивается, несмотря на отсутствие прямого транспортного сообщения, прохождение границы, таможенные процедуры. По оценкам властей региона, число жителей Украины в общем турпотоке — а это около 6 млн человек в год — составляет более 700 тыс. человек. И эта цифра продолжает расти.

Корреспондент ТАСС побывал в пункте пропуска "Джанкой" на границе с Украиной и узнал, как добираются до Крыма туристы из соседней страны, зачем они едут на полуостров и какие впечатления увозят после отдыха.

Поезд дальше не идет

После государственного переворота в Киеве, референдума в Крыму и присоединения полуострова к России власти Украины признали Крымский полуостров оккупированной территорией и прервали в одностороннем порядке вначале авиационное, железнодорожное, а затем автобусное и грузовое сообщение.

Поезда из Киева, Львова, Харькова и Днепропетровска прибывают до ближайшей к Крыму станции Новоалексеевка в Геническом районе Херсонской области. Отсюда люди на такси, микроавтобусах добираются еще 30 километров до украинской границы, которую переходят пешком. Микроавтобусы, легковые автомобили пересекают границу по выделенным для этого полосам, где их досматривают таможенная и пограничная службы.

По непонятным причинам автомобили, желающие пересечь границу, на украинской территории держат по много часов. Пассажиры и водители ночуют прямо в салоне. Люди жалуются на то, что им даже не объясняют причин этих очередей.

"Мы прибыли к украинской границе около половины третьего ночи, — рассказывает Илья, который на автомобиле с семьей едет из Харькова на отдых в Керчь. — Заняли очередь и только сейчас, в 8 утра, наконец-то добрались до российской границы, хотя здесь-то расстояние — всего ничего. Почему они (украинские пограничники — прим. ТАСС) тормозят процесс, я не знаю, да и никому и ничего не объясняют".

По словам туриста, с украинской стороны колонна растянулась на несколько сотен метров, в очереди более 70 автомобилей.

Его слова подтверждает водитель микроавтобуса Евгений — он везет в Крым туристическую группу из Красноармейского (ныне, после недавнего переименования, — Покровска) Донецкой области.

"Стояли больше семи часов на украинской границе, когда наконец добрались к пункту пропуска. Украинские пограничники сказали, чтобы пассажиры вышли и двигались дальше пешком и ждали на мосту через Чонгарский пролив. Вот они и стояли здесь почти два часа. Зачем это делать? Может, они (украинские пограничники — прим. ТАСС) хотят отбить охоту ездить в Крым, не знаю просто, что и думать", — говорит он.

"На контакт они не идут"

Представитель крымского погрануправления в пограничном пункте "Джанкой" признается, что логику действий украинских коллег сложно предугадать.

"За четыре часа сегодня у нас не было ни одной машины, хотя мы видим их скопление на сопредельной территории. Но их запускать начали только сейчас. С чем это связано, непонятно", — говорит офицер. По его словам, украинские пограничники демонстративно не общаются с российскими, хотя от российского до украинского флага на Чонгарском мосту, по которому проходит граница, не более 15 метров.

"Они не хотят применять международную практику пограничных комиссаров, которая существует для улаживания даже самых мелких инцидентов, когда организуются встречи между пограничниками двух стран. На контакт они не идут", — говорит российский пограничник.

"Очень я море люблю"

С украинской стороны к границе с Крымом подъезжает старенькая иномарка. В ней мама с ребенком трех-четырех лет, за рулем — глава семейства Михаил. Они едут из Днепропетровска (ныне переименован в Днепр) отдыхать в Феодосию. Михаил говорит, что Крым им нравится и они ездят сюда каждый год. Разговор охотно поддерживает и его маленькая дочка.

"Меня зовут Ксюша, — говорит она, пока еще нечетко выговаривая слова. — Мы едем к морю, я там буду купаться и собирать камешки, очень я море люблю".

Возвращаясь из Крыма, украинские туристы также проделывают часть пути пешком, чтобы успеть на поезд. Мы говорим с жителями Киева Александром, Юлией и их сыном Димой. Загоревшие и отдохнувшие, они возвращаются из крымского поселка Прибрежный, что на полпути между Евпаторией и Саки. На вопрос, все ли понравилось в Крыму, отвечают: "Да все нормально, отдохнули хорошо, вот если бы цены были немного пониже, а то даже по киевским меркам дороговато, а так все в порядке", — говорит Юлия.

Она рассказывает, что в Киеве многие опасаются ехать в Крым из-за того, что рассказывают по украинскому телевидению. "А мы видим здесь совсем другое: все тихо, мирно и спокойно. Наши друзья обязательно будут спрашивать, как мы отдохнули в Крыму, я им скажу, что отлично! Пусть тоже едут", — говорит киевлянка.

Впервые за четыре года в поселок Новый Свет, что неподалеку от Судака на юго-восточном побережье полуострова, едет Людмила из Харькова. В руках два больших чемодана, дорожная сумка. "Последний раз были в Крыму летом 2013 года, потом Крым отделился от Украины, и мы, честно говоря, боялись сюда ехать, но все-таки решились. Собрались с подругой и поехали. Как море, теплое? " — спрашивает она у едущих в обратную сторону. "Теплое, конечно, останетесь довольны. Удачного отдыха! " — отвечают ей.

Хорошие дороги и нормальные отношения

На велосипеде к границе подъезжает молодой человек. Велосипед спортивный, для профессионалов. Парень одет в спортивную форму, на голове шлем, за спиной рюкзак. Его зовут Вячеслав, он из Кривого Рога, занимается шоссейным велоспортом. "Отдых у меня будет активным. Еду к знакомым в село Морское под Судаком, они тоже фанаты велоспорта. Будем и отдыхать, и тренироваться. В Крыму хорошие дороги, есть где покататься, у нас таких дорог нет", — отмечает парень.

Ирина с двумя детьми, 12-летним Игорем и 6-летней Светланой — из Полтавы, отдыхали в Ялте. "Наш папа не смог вырваться с нами на отдых, много работы", — рассказывает она. Говорит женщина по-украински. "Все нам понравилось, очень все красиво в Крыму, побывали в Ливадийском дворце, купались в море, загорали. Да и отношение к нам нормальное со стороны крымчан. Я, например, везде говорила по-украински, мне отвечали по-русски, проблем нет. Никаких упреков в свой адрес не слышала", — отмечает полтавчанка.

"Расширяем полосы на въезд и на выезд"

В пункте пропуска "Джанкой" завершаются работы по его расширению. Как рассказывает представитель погрануправления, ответственный за этот международный пограничный пункт, все делается для удобства пассажиров. Всего пунктов пропуска три — помимо "Джанкоя", есть еще "Армянск" и "Перекоп", но этот является самым крупным. Он соединяется прямой автострадой с украинскими городами-миллионниками: Харьковом, Днепропетровском и другими.

"Мы понимаем, что поток туристов будет возрастать. Для этого расширяем полосы на въезд и на выезд. Если раньше у нас было пять полос на въезд и пять на выезд, то теперь их число будет увеличено до девяти. Будет расширен и пассажирский терминал. Это направление для граждан, которые пересекают границу в пешем порядке", — рассказывает офицер-пограничник.

В среднем пограничный досмотр — проверка документов занимает около трех минут, досмотр автотранспорта таможенной службой — около получаса. Пересекают границу украинцы в безвизовом режиме, только по внутренним или загранпаспортам. В обязательном порядке автомобили обследуют кинологи с собаками — на наличие взрывчатки, боеприпасов, наркотиков и оружия.

"Завершается строительство дополнительного навеса, чтобы автомобилисты не испытывали дискомфорта во время дождя, такие же навесы будут и над пешеходным направлением", — говорит российский пограничник.

В июле рост туристов, по его словам, вырос по сравнению с июнем примерно на 15%. Сейчас в сутки здесь проходит около 5 тысяч человек и порядка одной тысячи единиц автотранспорта.

В августе, говорит пограничник, это количество увеличится в разы. Достаточно сказать, что в августе 2016 года через этот пункт пропуска в сутки проходило до 12 тысяч человек и 3 тысячи автомобилей. "В этом году поток будет больше. Ждем туристов, делаем все, чтобы максимально облегчить им путь на отдых, к морю", — отмечает пограничник.

"Мы их приглашаем и ждем"

"Туристы с Украины к нам как ехали, так и едут, активно. Итоги мы подведем осенью, но сейчас можно сказать, что это более 700 тысяч человек. Это именно туристы, которые целенаправленно едут на отдых в Крым. Я не беру во внимание тех, кто приезжает в Крым по делам и к родственникам, а это еще порядка 300 тысяч в год", — отмечает председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, Крым всегда рад принять туристов с Украины. "Мы их приглашаем, ждем и всегда рады их приезду. У нас все спокойно, в чем они могут убедиться сами. Да и просто — достаточно посмотреть на поток автомобилей с украинскими номерами, которых очень много в курортных городах. Так что, добро пожаловать в Крым," — говорит депутат.