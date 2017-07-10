МГУ возглавил рейтинг "Яндекса" по поисковой популярности вузов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. МГУ имени Ломоносова возглавил рейтинг "Яндекса" по поисковой популярности вузов, всего в него вошли 264 учебных заведения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Первое место в поиске "Яндекса" - МГУ, на него приходится почти 5% запросов про все изученные вузы", - отметили в пресс-службе. В топ-5 также вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Казанский (Приволжский) федеральный университет. В десятке лучших оказались Московский государственный технический университет имени Баумана, Уральский федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Сибирский федеральный университет.
"Яндекс" посчитал и показатель регионального влияния вузов - число субъектов РФ, где они вошли в топ-10 самых популярных. Наибольшее влияние на регионы у МГУ - он попал в первую десятку в 70 из 85 регионов, на втором и третьем местах - РАНХиГС и ВШЭ: 58 и 37 регионов соответственно. Такую популярность этим вузам могли частично обеспечить их филиалы. На четвертом месте СПбГУ - он стал одним из главных университетов для 31 субъекта, в основном на севере и северо-западе России.
Почти во всех городах самыми популярными оказались местные вузы. В некоторых случаях, например, в Москве, Казани, Томске или Новосибирске - они занимают большую часть топ-10. Лидерами по суммарному поисковому интересу иногородних пользователей стали Москва и Санкт-Петербург. По стране также популярны вузы Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону - на них приходится по 3% от всех запросов.