Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Набор клюшек для гольфа Дональда Трампа выставят на аукцион в США

Общество
10 июля, 11:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Как заявили представители аукционного дома, они рассчитывают, что клюшки уйдут с молотка минимум за $30 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Комплект принадлежавших нынешнему американскому президенту Дональду Трампу клюшек для игры в гольф пустят с молотка на аукционе в США. Об этом сообщили представители аукционного дома RR Auction, устраивающего торги.

По их словам, Трамп владел клюшками более 10 лет назад, когда он еще и не думал о том, чтобы баллотироваться на пост главы государства. Бизнесмен использовал их при игре в принадлежащем ему гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Впоследствии он подарил их Эндрю Ломбардо, который с 2004 по 2008 год работал у Трампа в качестве кедди (так называются помощники игрока в гольф, в обязанности которых входит перенос спортивного инвентаря).

Речь идет о наборе из более чем 10 клюшек производства компании TaylorMade. На каждой из них выгравирована надпись "Д. Трамп". По словам Ломбардо, который и решил выставить комплект на аукцион, Трамп играл этими клюшками в период с 2004 по 2005 год в Бедминстере вместе со многими знаменитостями, предпринимателями и профессиональными гольфистами.

"Задолго до того, как Трамп возглавил Белый дом, его имя прочно ассоциировалось со множеством наиболее роскошных гольф-клубов в мире", - отметили в RR Auction. Там добавили, что выставляемый на аукцион набор клюшек является "подтверждением хорошо задокументированной связи между игрой в гольф и нынешним главнокомандующим США".

Аукцион пройдет позднее в этом месяце. Как заявили представители базирующегося в Бостоне (штат Массачусетс) аукционного дома, они рассчитывают, что клюшки уйдут с молотка минимум за $30 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
7
Китай сделал представление США из-за ошибки в должности Си Цзиньпина
Темы дня
Реклама