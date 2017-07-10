Набор клюшек для гольфа Дональда Трампа выставят на аукцион в США

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Комплект принадлежавших нынешнему американскому президенту Дональду Трампу клюшек для игры в гольф пустят с молотка на аукционе в США. Об этом сообщили представители аукционного дома RR Auction, устраивающего торги.
По их словам, Трамп владел клюшками более 10 лет назад, когда он еще и не думал о том, чтобы баллотироваться на пост главы государства. Бизнесмен использовал их при игре в принадлежащем ему гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Впоследствии он подарил их Эндрю Ломбардо, который с 2004 по 2008 год работал у Трампа в качестве кедди (так называются помощники игрока в гольф, в обязанности которых входит перенос спортивного инвентаря).
Речь идет о наборе из более чем 10 клюшек производства компании TaylorMade. На каждой из них выгравирована надпись "Д. Трамп". По словам Ломбардо, который и решил выставить комплект на аукцион, Трамп играл этими клюшками в период с 2004 по 2005 год в Бедминстере вместе со многими знаменитостями, предпринимателями и профессиональными гольфистами.
"Задолго до того, как Трамп возглавил Белый дом, его имя прочно ассоциировалось со множеством наиболее роскошных гольф-клубов в мире", - отметили в RR Auction. Там добавили, что выставляемый на аукцион набор клюшек является "подтверждением хорошо задокументированной связи между игрой в гольф и нынешним главнокомандующим США".
Аукцион пройдет позднее в этом месяце. Как заявили представители базирующегося в Бостоне (штат Массачусетс) аукционного дома, они рассчитывают, что клюшки уйдут с молотка минимум за $30 тыс.