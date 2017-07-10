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Детей из затопленных сел на севере Якутии оставят на вторую смену в лагере

Общество
10 июля, 12:35 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Из населенных пунктов Березовка, Сватай и Аргахтах на отдых были вывезены 195 детей

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ЯКУТСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Правительство Якутии приняло решение оставить на вторую смену в детских лагерях детей из затопленных населенных пунктов Среднеколымского района, который больше всего пострадал от паводка. Об этом сообщил в понедельник ТАСС первый зампред правительства республики Алексей Колодезников.

"Дети из населенных пунктов Среднеколымского района Березовка, Сватай и Аргахтах, которые наиболее пострадали от паводка, останутся на вторую смену в детских лагерях города Якутска", - сказал он.

В общей сложности из этих населенных пунктов заблаговременно были вывезены на отдых 195 детей. "Правительством было принято правильное решение заранее вывезти детей из этих сел, которым угрожал паводок", - отметил Колодезников.

На транспортировку и вывоз детей в общей сложности было направлено около 30 млн рублей. "Кроме того, селу Березовка на ликвидацию последствия весеннего паводка направлено из резервного фонда 48 млн рублей для выплаты материальной помощи населению", - добавил Колодезников.

Также для помощи жителям села Березовка отправлены 20 студентов, которые будут задействованы в просушке затопленных домов. "Муниципальным районам даны указания по дополнительной заготовке дров, чтобы отопительный сезон был начат в этих селах вовремя", - уточнил зампред правительства.

Зимой на севере Якутии выпало рекордное количество осадков, которые весной привели к половодью в северных реках. Наиболее сложная ситуация сложилась в Среднеколымском районе на реках Алазея и Березовка, где повышенные уровни воды сохраняются до сих пор. В затопленных селах действуют муниципальные режимы ЧС, женщины, дети и старики были заблаговременно вывезены из этих населенных пунктов.

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