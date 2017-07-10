На заводе в Нижнем Тагиле начали выплачивать зарплату



МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России сообщила, что с сегодняшнего дня начались выплаты долгов по зарплате на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии". Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Первоначально задолженность образовалась в августе 2016 года, в связи с чем ситуация была взята на контроль органами прокуратуры. К моменту открытия процедуры банкротства долги достигли 10,224 млн рублей, а к концу июня 2017 года возросли до 13,382 млн рублей перед 195 работниками завода", - сообщил представитель Генпрокуратуры. Он напомнил, что с января этого года по решению Арбитражного суда Свердловской области на предприятии введена процедура внешнего наблюдения. На минувшей неделе оно признано банкротом с открытием конкурсного производства.

"Меры по защите прав трудящихся предпринимались прокуратурой неоднократно. В августе 2016 года и в марте текущего года руководству предприятия вносились представления об устранении нарушений закона. По итогам их рассмотрения долги за определенные периоды времени удавалось частично гасить", - отметил Куренной. В августе 2016 года в отношении юридического лица возбуждалось административное дело за нарушение трудового законодательства, по которому заводу был назначен штраф.

Кроме того, добавил представитель Генпрокуратуры, "по инициативе прокуратуры к административной ответственности привлечены и лица, последовательно занимавшие должности директоров предприятия". Они также штрафовались, в том числе за нарушение трудовых прав и неисполнение требований законодательства о банкротстве. В 2016-2017 гг. прокуратура направила в суд свыше 80 исков о взыскании зарплаты более на 5,616 млн рублей. 8 сентября 2016 года по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат, его расследование продолжается.

"Кроме того, для мониторинга ситуации на место выезжали сотрудники аппарата прокуратуры Свердловской области. Личную встречу с трудовым коллективом предприятия провел областной прокурор Сергей Охлопков, который 19 мая 2017 года объявил предостережение о недопустимости нарушения закона арбитражному управляющему завода", - добавил Куренной.

По его словам, "под прицел прокурорского надзора попала и деятельность территориального отдела Федеральной службы судебных приставов", в работе которого прокуратура выявила многочисленные нарушения при исполнении судебных решений о взыскании зарплаты с предприятия в пользу работников. 20 июня 2017 года прокуратура внесла представление в адрес главного судебного пристава области. В отношении должностных лиц ведомства организована служебная проверка.

Новый выезд

"Вместе с тем до сегодняшнего дня обозначенная проблема не получала окончательного разрешения. В связи с этим утром в Нижний Тагил по поручению руководства Генеральной прокуратуры выехала специальная комиссия из сотрудников управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратуры Свердловской области. С прокурорскими работниками на место также выехали министр промышленности Свердловской области, региональный министр строительства и инфраструктуры", - сообщил Куренной.

По его словам, "даны жесткие и предметные указания - самым тщательным образом разобраться в сложившейся ситуации, организовать принятие дополнительных мер, направленных на восстановление и защиту прав работников предприятия, добиться привлечения виновных должностных лиц к установленной законом ответственности".

В понедельник в результате работы комиссии, в том числе после заслушивания акционеров ЗАО "НТЗТИ", удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5 млн рублей. "В настоящее время выплаты работникам завода уже начаты, прокурорские работники на месте контролируют процесс", - добавил представитель ГП. Ситуация находится на личном контроле замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату до тех пор, пока к руководству предприятия не обратится глава государства.