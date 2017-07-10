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Президент Молдавии обещал заплатить местной молодежи за поездку на фестиваль в Сочи

Общество
10 июля, 12:02 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 10, июля. /ТАСС

Додон отметил, что в страну поступило приглашение для 400 человек, при этом заявления на участие подали около 2 тыс. молодых людей

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КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обещал местной молодежи оплатить транспортные расходы для поездки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в октябре. Об этом он заявил на брифинге в понедельник.

"Сочинский фестиваль - это самое важное событие для молодежи всего мира, поэтому подготовка молдавской делегации проходит под патронатом президента. Мы сделаем все, чтобы выделить деньги на транспортные расходы, так как остальное обеспечивает принимающая сторона", - сказал Додон.

Он проинформировал, что в Молдавию поступило приглашение для 400 человек, при этом заявления на участие со всех уголков республики подали около 2 тыс. молодых людей, поэтому еще предстоит процесс отбора. "Мы сделаем так, чтобы 100 человек были отобраны с левого берега Днестра (непризнанное Приднестровье - прим. ТАСС), а 300 человек - с правого", - отметил Додон.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. На фестиваль съедутся более 20 тыс. молодых людей из почти 190 стран мира, в том числе представители некоммерческих организаций, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие.

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