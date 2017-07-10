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Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля

Общество
10 июля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Как сообщил блогер Илья Варламов, похороны состоятся на Востряковском кладбище

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Антон Носик

Антон Носик

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Прощание с блогером Антоном Носиком пройдет 11 июля в Москве. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала сайта Varlamov.ru (его ведет блогер Илья Варламов, знакомый Носика).

"Прощание с Антоном Носиком состоится завтра, 11 июля, в лектории "Прямая речь", Ермолаевский, 25. Похороны на Востряковском в 14:00", - говорится в сообщении.

Носик скончался в ночь на воскресенье на 52-м году жизни. Он был стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе рунета.

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Биография Антона Носика

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