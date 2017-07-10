Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля

Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездовЭкономика и бизнес 10 июля, 13:46
Банк "Югра". ДосьеБиографии и справки 10 июля, 13:43
ФАС направила в Минкомсвязь предложения по отмене национального роумингаЭкономика и бизнес 10 июля, 13:31
Россия предложила изменить регламент ПАСЕПолитика 10 июля, 13:24
ВФЛА: допуск 16 легкоатлетов РФ к международным стартам ограничен 2017 годомСпорт 10 июля, 13:18
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июляОбщество 10 июля, 13:17
Урин: перенос "Нуреева" в постановке Серебренникова принесет ГАБТу репутационные потериКультура 10 июля, 13:09
Правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации плана по борьбе с допингомСпорт 10 июля, 13:07
Генменеджер "Салавата Юлаева": Кареев может стать основным вратарем командыСпорт 10 июля, 13:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Прощание с блогером Антоном Носиком пройдет 11 июля в Москве. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала сайта Varlamov.ru (его ведет блогер Илья Варламов, знакомый Носика).
"Прощание с Антоном Носиком состоится завтра, 11 июля, в лектории "Прямая речь", Ермолаевский, 25. Похороны на Востряковском в 14:00", - говорится в сообщении.
Носик скончался в ночь на воскресенье на 52-м году жизни. Он был стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе рунета.