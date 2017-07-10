Путин поручил кабмину законодательно закрепить обязанность по рекультивации свалок

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, обязывающие организации, эксплуатирующие свалки, проводить их рекультивацию после закрытия.
"Правительству РФ обеспечить... внесение изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих проведение организациями, эксплуатирующими полигоны твердых коммунальных отходов и иные объекты размещения отходов, работ по рекультивации нарушенных земель и восстановлению состояния окружающей среды после вывода таких объектов из эксплуатации", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 июня. Срок исполнения 28 февраля 2018 года.
22 июня Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе, о которой ему сообщили в ходе "Прямой линии", и поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву взять этот вопрос под контроль.
Во время "Прямой линии" 15 июня жители подмосковной Балашихи пожаловались на расположенную в 200 м от жилых кварталов свалку, которая является самой большой в Московской области. По их словам, вредные испарения и неприятных запах мешают комфортному проживанию в городе, однако местные власти не реагируют должным образом на обращения по этой проблеме.
Полигон закрыли 23 июня. 29 июня началась консервация полигона перед предстоящей рекультивацией. В рамках работ на полигон будет завезено минимум 400 тыс. куб. м чистых грунтов до 1 октября.