В Татарстане запустили мобильный тарифный план с услугами для мусульман

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КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Таттелеком" вместе с Духовным управлением мусульман Татарстана впервые в России запустила мобильный тарифный план для мусульман "Азан", включающий в себя ряд специальных опций, таких как будильник на намаз и оповещения с поздравлениями муфтия к праздникам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.
"В числе специальных опций - услуга будильника на утренний намаз, а также гудки-мунаджаты (три мелодии на выбор), оповещения о важных датах мусульманского календаря и sms-сообщения с хадисами, наставлениями и поздравлениями муфтия РТ в связи с праздниками", - уточнили в пресс-службе.
Также ДУМ Татарстана и ПАО "Таттелеком" создают совместно мусульманское радио и телевидение с выходом на кабельные телевизионные сети. Радио, которое сейчас вещает в тестовом режиме, официально планируют запустить в сентябре 2017 года. Срок реализации проекта мусульманского телевидения "Хузур ТВ" запланирован на конец 2017 года. Программы будут выходить на русском и татарском языках.
Одним из первых реализованных совместных проектов ДУМ и "Таттелекома" стал телефон доверия. Горячая линия для лиц, нуждающихся в консультации по религиозным вопросам, была запущена в конце июня 2017 года.