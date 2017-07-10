Экологи Подмосковья обнаружили краснокнижных ужей в Химках

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экологи Московской области обнаружили ужей, которые внесены в Красную книгу региона, на территории городского округа Химки. Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Участок, на котором зафиксировано обитание ужей, входит в границы проектируемой особо охраняемой природной территории. Создание новой ООПТ поможет сохранить редкое пресмыкающееся, которому угрожает опасность в результате интенсивного освоения ближнего Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра экологии Александр Когана.

Обыкновенный уж - распространенный в умеренных широтах континента Евразия вид неядовитых змей из семейства ужеобразных. Они легко отличаются от других змей "желтыми ушами" - ярко выраженными отметинами на голове. Питаются в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой. До настоящего времени специалисты регистрировали места обитания ужей на западе и северо-западе Московской области только в долине реки Москвы, добавили в министерстве.

Также в рамках мониторинга экологи Московской области впервые в сезон размножения зафиксировали редкого пернатого хищника - орла-карлика, добавили в Минэкологии. "Московская область - северная граница ареала этой перелетной птицы, которая зимует в Азии и Африке", - прокомментировал Коган.

Орел-карлик охотится на более мелких птиц, грызунов, ящериц и змей. Последний раз он гнездился в Московской области в конце 1990-х годов как раз в тех местах Луховицкого района, где птицу встретили сейчас, отметили в министерстве. "Это дает основание надеяться, что эти редкие хищники снова гнездятся в государственном природном заказнике "Озеро Сосновое и его окрестности", - пояснили ТАСС в Минэкологии.