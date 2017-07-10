Путин поручил наделить МЧС полномочиями по контролю за оказанием помощи пострадавшим в ЧС

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о наделении МЧС дополнительными полномочиями по контролю за доведением помощи до граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 22 июня совещания с правительством.
"Правительству РФ подготовить предложения о наделении МЧС России дополнительными полномочиями по контролю за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по доведению помощи до граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. В том числе это касается оказания материальной помощи, выплаты всех видов пособий из бюджета, подготовки необходимых документов, поддержки граждан, лишившихся жилья при ЧС, а также восстановления социальной инфраструктуры.
Предложения должны быть подготовлены к 1 августа, а внесение соответствующих изменений в нормативную базу, при необходимости, должно быть проведено до 1 октября, говорится в поручении президента.