Матвиенко выступила за отказ от общежитий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что такой формат жилья, как общежитие, давно себя изжил, и его надо заменять другими, хорошо зарекомендовавшими себя программами улучшения жилищных условий.

Такое мнение она высказала в понедельник на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совфеде.

"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор, к сожалению, это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что общежития нельзя приватизировать, в общежитии человек становится рабом ситуации - не может продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", - сказала Матвиенко.

Она также заявила, что "неважно" относится к идее молодых парламентариев выйти с законодательной инициативой о разрешении строительства частных общежитий.

"Давайте откажемся от общежитий, и не надо искать законодательного закрепления этой устаревшей формы. Есть масса других возможных вариантов для молодежи и студентов. Это и молодежные кооперативы, и такие дома с квартирами-студиями для начинающих молодых семей и студентов. Такие проекты должны реализовываться при поддержке властей - региональных, муниципальных, и чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это его собственность", - сказала спикер верхней палаты парламента.

По ее словам, пусть это будут небольшие квартиры, но "для начала это неплохо, потом он заработает, продаст эту квартиру, вложит в большую".

"Зачем общежития? Частный сектор давно начал строить доходные дома, они получают сейчас хорошее развитие. Если хотим поддержать молодежь, то должны быть региональные программы по доступной цене, либо молодежные кооперативы, которые оправдали себя. Есть много форматов и программ строительства жилья для молодежи и молодых семей", - сказала Матвиенко.