Представители 36 регионов РФ и шести зарубежных стран прибыли на форум "Балтийский Артек"

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Участниками восьмого Всероссийского молодежного образовательного форума "Балтийский Артек" стали 450 человек из 36 регионов России и шести стран мира. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области.

"В "Балтийский Артек" приехали 450 человек из 36 субъектов России и шести стран", - говорится в сообщении.

В состоявшейся вечером в воскресенье церемонии открытия форума приняли участие врио заместителя председателя правительства региона Наталья Ищенко, руководитель Агентства по делам молодежи Татьяна Васильева, заместитель председателя Калининградской областной думы Александр Богданов.

Видеообращение для участников записал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Он отметил, что именно активные и инициативные молодые люди, такие как участники форума, чаще всего являются авторами прогрессивных идей и нестандартных решений.

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 июля на берегу Балтийского моря в Калининградской области пройдет региональная смена "Молодежь будущего", которая будет работать по шести направлениям: "Мастерская карьерного роста", "Пространство добра", "Школа фитнеса", "Проектный офис", "Арт-пространство", "Киномастерская". С 19 по 25 июля в "Балтийском Артеке" будет организована федеральная профильная смена "Молодые учителя", рассчитанная на 400 участников в возрасте от 18 до 30 лет - специалистов сферы образования из разных городов России. Главной темой образовательных площадок станет деятельность и развитие Российского движения школьников в субъектах РФ. Заключительная третья смена форума - "Поколение Z" - для школьников от 13 до 17 лет, планируется с 28 июля по 3 августа.

Форум "Балтийский Артек" проводится на берегу Балтийского моря в Калининградской области с 2010 года. В качестве гостей на него традиционно приглашаются известные представители органов власти, общественных организаций и СМИ, гражданские активисты, деятели искусства и культуры, бизнесмены и бизнес-тренеры. В 2015 году форум получил федеральный статус. Его участники - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.