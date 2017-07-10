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Конкурс на журфак МГУ в 2017 году стал самым большим за последние за 25 лет

Общество
10 июля, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В этом году в приемную комиссию факультета подали заявление 1235 человек

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Конкурс на самый известный факультет журналистики - журфак МГУ имени М. В. Ломоносова - в этом году побил рекорд за последние 25 лет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе факультета.

"Сегодня студентами лучшего журфака России хотят стать 1235 человек - именно столько заявлений подано в приемную комиссию. Все они претендуют на 196 бюджетных мест. Таким образом, конкурс в 2017 году составит 6,3 человека на место. Это самое большое количество поданных заявлений и самый высокий конкурс с 1992 года, когда в МГУ стали собирать соответствующую статистику", - сказали в пресс- службе.

Там добавили, что, несмотря на демографическую яму, интерес выпускников школ к журфаку МГУ растет с каждым годом, и конкурс увеличивается. Так, по сравнению с 2016 годом число поданных заявлений в этом году выросло на 10% - тогда документы подали 1118 человек.

"В современном обществе растет потребность в грамотных профессионалах, работающих с информацией. Сегодня специалисты, которые способны написать текст для публичной коммуникации, крайне востребованы. Наверное, об этом думают и наши абитуриенты", - отметили в пресс-службе факультета

"Хотя и журналистика в ее традиционном виде тоже не потеряла романтической привлекательности - наши абитуриенты по-прежнему хотят рассказывать людям о том, что происходит в нашей стране и в мире", - сказали в пресс-службе, добавив, что различные рейтинги, в которых присутствует МГУ, также способствуют популярности журфака.

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