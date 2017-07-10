Путин поручил обеспечить права живущих в расширившейся охранной зоне газопроводов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству законодательно обеспечить права живущих в расширившейся охранной зоне вдоль газопроводов.

"Правительству РФ обеспечить... внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях создания правовых механизмов для возможного использования гражданами зданий и сооружений, не относящихся к магистральным трубопроводам и расположенных в пределах минимальных расстояний от магистральных трубопроводов", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

При этом должны быть соблюдены следующие условия: "права собственности на объекты и земельные участки зарегистрированы гражданами в установленном порядке; собственниками объектов предоставлены письменные подтверждения об отсутствии претензий, в том числе материальных, к организациям - собственникам магистральных трубопроводов в случаях возникновения аварийных ситуаций".

Срок исполнения этого поручения определен как 31 декабря 2017 года.

В ходе "Прямой линии" Путин заявил, что считает несправедливым закон, требующий выселения людей из расширившейся охранной зоны вдоль газопроводов. Он отметил, что люди, которые уже построили дома вдоль линии трубопровода, не должны пострадать из-за расширения охранной зоны.

Обратившись на "Прямую линию" с президентом жительница Челябинска Светлана Романова рассказала, что ее садовый дом построен в 100 метрах о газопровода в 80-х годах прошлого века без каких-либо нарушений. В 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны газопровода со 100 до 150 метров. После этого было принято решение о сносе дома за счет владельца и без компенсации.