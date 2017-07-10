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Песков: у Путина нет своего мотоцикла

Общество
10 июля, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, глава российского государства пробовал пару раз прокатиться на мотоцикле ГОН

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не владеет мотоциклом, он пробовал ездить на мотоцикле, находящемся в Гараже особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время осмотра международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге Путин рассказал, что у него есть мотоцикл. "Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", - признался президент.

Журналисты попросили Пескова развить тему "мотоцикла Путина". "Путин никогда ничего не говорил сегодня про мотоцикл Mitsubishi, он говорил про мотоцикл Kawasaki. На стенде у японской компании-производителя Kawasaki действительно стояли образцы техники и был мотоцикл. И Путин действительно сказал, что у него есть такой мотоцикл, но он на нем не ездит", - пересказал ход событий пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул: "Несколько таких мотоциклов - не совсем таких, как он сказал, а несколько мотоциклов марки этого производителя - есть в арсенале Гаража особого назначения". "В свое время пару раз Путин даже пробовал на такой мотоцикл сесть", - добавил он.

Представитель Кремля назвал "полуфейк ньюс" сообщения СМИ о мотоцикле Путина. "В личном пользовании у президента, конечно, мотоцикла нет, он не ездит на мотоцикле, но пробовал на мотоцикле такой марки, он действительно прокатился", - объяснил Песков.

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