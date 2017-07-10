В рамках реновации москвичей обеспечат необходимыми спортивными объектами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители Москвы, чьи дома попали в программу реновации жилищного фонда столицы, при переселении в новые квартиры будут обеспечены необходимыми объектами спортивной инфраструктуры. Об этом говорится в ответе мэрии Москвы на запрос члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР) о необходимости учесть при реновации возведение современных спортплощадок. Копия документа, подписанного руководителем департамента градостроительной политики города Москвы Сергеем Левкиным, имеется в распоряжении ТАСС.

В начале июня либерал-демократ обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой предусмотреть при реализации программы реновации жилья строительство современных спортивных площадок для занятий не только футболом, хоккеем, баскетболом или волейболом, но и таким набирающим популярность в России уличным видом спорта, как воркаут (любительский вид спорта, включающий в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках и других конструкциях).

В мэрии парламентарию напомнили, что "целью реновации является обеспечение устойчивого развития жилых территорий, создание благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств, благоустройство территории и комплексное обновление среды проживания граждан".

"С целью формирования комфортной городской среды, отвечающей современным требованиям, предполагается разработка проектов планировок территорий, включающих в себя оценку социальной инфраструктуры и размещение объектов спорта и физической культуры согласно градостроительным нормам, а также проектной документации, отвечающей нормам проектирования и требованиям разрабатываемого стандарта благоустройства, предусматривающего размещение спортивных площадок различных видов спорта", - указывается в ответе на депутатский запрос.

"Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить жителей города Москвы необходимыми объектами спортивной инфраструктуры", - подчеркивается в документе.

"Ответ из мэрии не может не радовать. Столичные власти подтвердили, что жители Москвы, чьи дома включены в программу реновации, будут обеспечены не только современными квартирами, но и необходимой спортивной инфраструктурой", - заявил Свищев, комментируя ответ на свой депутатский запрос. "Уверен, это станет одним из факторов качественного улучшения комфортности проживания жителей столицы", - указал либерал-демократ. Также он считает, что "наличие современной спортивной инфраструктуры во дворах новых жилищных комплексов будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и развитию массового спорта".

Мнение парламентариев

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РФ Вячеслав Фетисов заявил, что создание современных спортивных площадок при реализации программы реновации необходимо, но еще более важным, на его взгляд, является вопрос создания спортивной инфраструктуры в детсадах, школах и университетах.

"Самая главная спортивная инфраструктура должна быть сегодня в школах, а потом уже во дворах. Когда людей приучим к спорту, есть смысл задумываться о спортивных площадках во дворах. Таким образом, втянем детей в мир спорта, который решает много проблем - это и профилактика употребления наркотиков, табака, алкоголя, формирование успешности и возможность вернуть детей из виртуального мира, потому что сегодня интернет их просто засасывает", - заявил Фетисов журналистам.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова также поддержала необходимость учесть вопрос создания современной спортивной инфраструктуры в рамках программы реновации в Москве. Но при этом она считает, что "нет смысла тратить деньги, лишь бы что-то сделать, и нужно учесть также и мнение жителей домов". "Не всегда будет востребовано что-то гражданами, нужно учитывать интересы жителей и строить, чтобы это было взаимовыгодно всем", - подчеркнула она.

"Правительству Москвы на сайте "Активный гражданин", возможно, нужно провести голосование, какая спортивная инфраструктура была бы желательна гражданам, участвующим в реновации. Нужно посмотреть, сколько людей проголосует за ту или иную спортивную или какую-то другую площадку. Тогда будет ясна картина, что нужно большинству жителей", - предложила Журова.