Члены мотоклуба "Ночные волки - София" очистили от краски памятник Советской армии

СОФИЯ, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Члены мотоклуба "Ночные волки - София" очистили от краски и надписей памятник Советской армии в болгарской столице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник президент клуба "Ночные волки - София" Денчо Златанов. "Собственными руками мы очистили от надписей памятник Советской армии в Софии", - сообщил лидер "Ночных волков".

Златанов отметил, что члены его мотоклуба в мае участвовали в мотопробеге "Дороги Победы - на Берлин", и он лично видел как в Словакии, Чехии и Германии заботятся о памятниках.

"Мы считаем, что отношение к памятникам показывает культуру народа. Если у нашего государства нет желания, средств и возможностей заботиться о памятниках, то это будем делать мы - простые граждане. Наша цель - дать позитивный пример подрастающему поколению, научить его делать добрые дела. Мы хотим показать и болгарскому народу, и иностранным гостям, что мы уважаем культуру и историю страны", - сказал Златанов.

"Сегодня памятник Советской армии находится в таком виде, в котором должен быть всегда, и напоминает о Советской армии - освободительнице, которая освободила всех нас от фашизма", - добавил он.

Памятник Советской армии осквернен вандалами 30 июня, когда на основании монумента появилась красная надпись, обвиняющая Болгарскую коммунистическую партию в терроризме, и была повреждена одна из гранитных плит.

Памятник подвергается нападению вандалов уже неоднократно. Ранее скульптурная группа была раскрашена, как герои американских комиксов. Периодически появляются оскорбительные надписи и лозунги. Восстановление памятника после подобного рода атак, как правило, проводится силами энтузиастов при поддержки болгарской общественности.