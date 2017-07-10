Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Члены мотоклуба "Ночные волки - София" очистили от краски памятник Советской армии

Общество
10 июля, 16:20 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Ранее вандалы повредили одну из гранитных плит и оставили надпись, обвиняющую Болгарскую коммунистическую партию в терроризме

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Члены мотоклуба "Ночные волки - София" очистили от краски и надписей памятник Советской армии в болгарской столице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник президент клуба "Ночные волки - София" Денчо Златанов. "Собственными руками мы очистили от надписей памятник Советской армии в Софии", - сообщил лидер "Ночных волков".

Златанов отметил, что члены его мотоклуба в мае участвовали в мотопробеге "Дороги Победы - на Берлин", и он лично видел как в Словакии, Чехии и Германии заботятся о памятниках.

"Мы считаем, что отношение к памятникам показывает культуру народа. Если у нашего государства нет желания, средств и возможностей заботиться о памятниках, то это будем делать мы - простые граждане. Наша цель - дать позитивный пример подрастающему поколению, научить его делать добрые дела. Мы хотим показать и болгарскому народу, и иностранным гостям, что мы уважаем культуру и историю страны", - сказал Златанов.

"Сегодня памятник Советской армии находится в таком виде, в котором должен быть всегда, и напоминает о Советской армии - освободительнице, которая освободила всех нас от фашизма", - добавил он.

Памятник Советской армии осквернен вандалами 30 июня, когда на основании монумента появилась красная надпись, обвиняющая Болгарскую коммунистическую партию в терроризме, и была повреждена одна из гранитных плит.

Памятник подвергается нападению вандалов уже неоднократно. Ранее скульптурная группа была раскрашена, как герои американских комиксов. Периодически появляются оскорбительные надписи и лозунги. Восстановление памятника после подобного рода атак, как правило, проводится силами энтузиастов при поддержки болгарской общественности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Болгария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
4
В Минкультуры подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу спектакля "Нуреев"
5
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
6
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
7
Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"
Темы дня
Реклама