"Дорожную карту" развития уральского центра для одаренных детей подписали на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали "дорожную карту" по организации работы уральского образовательного центра для одаренных детей "Золотое сечение" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора.

"Дорожная карта" включает проведение различных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, которые будут способствовать поиску талантливых свердловских школьников, мотивированных на получение новых знаний и навыков. Также в планах создателей центра - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом" (образовательный центр в Сочи - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в числе компаний, которые будут работать с одаренными школьниками в Свердловской области, - "Синара", "ВСМПО-Ависма" и другие. "Очень важно, что мы сегодня именно здесь, в Свердловской области, презентовали первый центр из будущей региональной сети. Первые центры должны будут структурировать работу с талантливыми детьми и показать идеальную модель такой работы", - отметила Шмелева.

Куйвашев и Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы. Обучение планируется вести по методу проектной деятельности, все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких ранее пояснила ТАСС, что с 1 по 21 августа пройдет первая пилотная смена центра "Золотое сечение". В ней примут участие 200 школьников возрасте от 13 до 15 лет по четырем направлениям: "Наука", "Культура", "Народные промыслы", "Спорт". По ее словам, финансирование смены составляет 15 млн рублей, образовательные мероприятия пройдут на уже существующих в Екатеринбурге площадках.

Разработки уральских школьников

Ранее сообщалось, что в ходе посещения выставки "Иннопром" президент РФ Владимир Путин ознакомился с изобретениями талантливых детей на стенде "Уральского образовательного центра "Золотое сечение". Главе государства показали роботов, сконструированных ребятами, например дрона-уборщика и робота-саламандру и орнитоптер "Призрак".

По словам директора центра Елены Коротковой, выпускники образовательного центра "Сириус" представили интерактивные презентации проектов - дрона-уборщика, геля для лечения повреждений кожи на основе компонентов стволовых клеток, а также средство для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний.

"Дрон-уборщик сделан девятиклассниками, это небольшой аппарат, <...> имеющий датчики, которые улавливают состояние поверхности на наличие мусора. Мелкий, средний мусор, песок он удаляет за считанные минуты, передвигаясь по поверхности пола. Два других проекта разработаны одиннадцатиклассниками, которые продолжили свои разработки в вузе - в Уральском государственном медицинского университете, <...> проекты представляют из себя конкретные разработки", - уточнила она.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой этого года стало "Умное производство", страной-партнером - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.