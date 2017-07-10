РФ внесет в ВОЗ до $1 млн на увеличение информирования о здравоохранении на русском языке

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия в 2017 году внесет во Всемирную организацию здравоохранения до $1 млн на увеличение информирования о здравоохранении на русском языке.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства РФ.
"Принять предложение Минздрава России... об уплате целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения в 2017 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере до 1 млн долларов США на реализацию мероприятий по увеличению объема информации в области здравоохранения на русском языке", - говорится в документе.
Минфину поручено выделить соответствующие средства.