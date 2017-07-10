РФ внесет в ВОЗ до $1 млн на увеличение информирования о здравоохранении на русском языке

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия в 2017 году внесет во Всемирную организацию здравоохранения до $1 млн на увеличение информирования о здравоохранении на русском языке.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства РФ.

"Принять предложение Минздрава России... об уплате целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения в 2017 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере до 1 млн долларов США на реализацию мероприятий по увеличению объема информации в области здравоохранения на русском языке", - говорится в документе.

Минфину поручено выделить соответствующие средства.