Тысячи жителей Гамбурга приняли участие в уборке города после беспорядков

БЕРЛИН, 10 июля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Тысячи жителей Гамбурга вышли в воскресенье в квартале Шанценфиртель на уборку улиц от мусора, осколков стекла и бутылок, остатков сгоревших баррикад и всего того, что свидетельствовало о прошедших в дни саммита G20 протестах антиглобалистов. По данным полиции, в акции, к которой призвала одна из инициативных групп в Facebook, приняли участие около 10 тыс. горожан.

"Мы выражаем солидарность с нашими соседями", - заявил журналистам Торбен Хармс, который решил помочь жителям Санкт-Паули, хотя сам проживает в городском районе Бармбек, не затронутом протестами.

"Мы обязаны другим людям, которым пришлось все это терпеть здесь - непосредственно на месте событий", - добавил Бьёрн Дюсслер, взявший с собой на уборку супругу и ребенка. Они приехали из соседней части города - Аймсбюттеля.

Массовые протесты начались в Гамбурге еще накануне саммита "двадцатки". В ночь на пятницу в районе Альтона протестующие поджигали машины, выстраивали баррикады из подручных материалов, устраивали сидячие забастовки. В ночь на субботу манифестации антиглобалистов продолжились, но эпицентром уже стал район Санкт-Паули.

Левые радикалы устроили беспорядки в Шанценфиртеле - они выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали скамейки, били бутылки. Особенно ожесточенные столкновения с полицией происходили на улице Шультерблат, где находится известный культурный центр "Роте Флора", который считается оплотом представителей левых группировок.

Для разгона протестующих был привлечен полицейский спецназ. Правоохранительные органы Гамбурга запросили помощь из всех немецких федеральных земель, в центре города было отменено движение наземного транспорта.