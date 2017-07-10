Суд Лондона приступил к повторному рассмотрению дела смертельно больного ребенка

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона приступил в понедельник к повторному рассмотрению дела смертельно больного 11-месячного малыша. Об этом сообщил телеканал Би-би-си, журналист которого находится в здании суда. Новое изучение дела проводится по запросу больницы Грэйт-Ормонд-Стрит, в которой находится малыш с терминальной стадией синдрома митохондриального истощения ДНК - при нем происходит атрофирование мускульной ткани, и в результате мутации в генах поражаются мышцы, головной мозг, начинаются сбои в работе практически всех жизненно-важных органов.

В апреле этого года суд постановил, что ребенка нужно отключить систему жизнеобеспечения, чтобы дать ему спокойно умереть. Это решение было поддержано высшей судебной инстанцией Великобритании - Верховным судом, а также Европейским судом по правам человека. Родители малыша тем временем не согласились с судебными вердиктами и продолжали бороться за его жизнь, несмотря на то, что потеряли все возможности для апелляций.

Новый поворот в этой истории произошел после того, как папа римский Франциск выразил солидарность с родителями малыша, а затем оказать ему помощь вызвался президент США Дональд Трамп. Взять малыша на лечение согласились ватиканская детская больница "Бамбино Джезу" ("Младенец Иисус") и пресвитерианская больница Нью-Йорка.

Британская клиника указывала на то, что не может дать разрешение на транспортировку ребенка, так как это противоречит уже принятым судебным решениям. В итоге под давлением общественности Грэйт-Ормонд-Стрит запросила у суда повторного рассмотрения дела, учитывая появившиеся в последнее время "новые данные относительно предлагаемого экспериментального лечения". Семь ведущих мировых врачей - из США, Италии, Испании и Англии, - имена которых не могут быть названы по юридическим соображениям, высказали предположение, что новая терапия может помочь ребенку. При этом клиника подчеркивает, что ее взгляды на проблему не изменились, и что состояние ребенка является чрезвычайно редким, при котором его мозгу был нанесен непоправимый ущерб, он потерял зрение, слух и, возможно, испытывает физическую боль.

Родители малыша признают, что шансы на успех экспериментального лечения могут быть очень малы - по оценкам медицинских экспертов, они не превышают 10%, а его случай стал шестнадцатым, описанным в медицинской литературе. Однако они утверждают, что в этой ситуации ребенку уже нечего терять, и что он заслуживает шанса. Дело будет рассматривать судья Николас Фрэнсис, тот же самый, который три месяца назад вынес решение об отключении ребенка от системы жизнеобеспечения. Вынесение решение ожидается предположительно 13 июля.

Противоречивая реакция

Эта история вызвала противоречивую реакцию в Великобритании. Так, 350 тыс. британцев подписали петицию с призывом разрешить малышу отправиться на лечение, а 84 тыс. человек через интернет перечислили на его лечение 1,3 млн фунтов ($1,7 млн). Вместе с тем, один из ведущих британских педиатров, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья Неена Моди заявила в понедельник о том, что указанная терапия не поможет ребенку и что в ситуации, когда нет надежды, нужно сфокусироваться на том, чтобы обеспечить "безболезненную, достойную смерть в присутствии близких людей".