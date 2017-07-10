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Опрос: россияне выбирают "экономные поездки" этим летом

Общество
10 июля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По данным агентства BrandScience, в прошлом году граждане чаще отказывались от путешествий

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россияне этим летом отдают предпочтение "экономным поездкам", предпочитая не отказываться от путешествий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством BrandScience.

По данным компании, в прошлом году россияне предпочитали отказываться от путешествий, а предпочтение к экономичным поездкам наметилось этим летом.

"Связано это и постепенным восстановлением экономики, и что не менее важно, процессом адаптации потребителей к новой экономической реальности", - отмечают в BrandScience.

Как свидетельствуют результаты опроса, в 2015 году в пиковые отпускные месяцы доля отдыхающих достигала 40-44%, а в 2016 году их доля сократилась до 35-36%. Кроме того, прошлым летом многие отдыхали, проводя летний отпуск дома (44%) или на даче (42%). По планам на отпуск в летние месяцы этого года сократилась доля тех, кто собирается проводить время дома или на даче и увеличилось число тех, кто планирует поездки по России (+7%) и в страны ближнего зарубежья (+3%).

По данным компании, сэкономить на летнем отдыхе граждане пытаются разными способами - так, более трети предпочитают отказаться от услуг турагентств, каждый четвертый просматривает большее число предложений по билетам, гостиницам, турам, каждый пятый выбирает более доступную страну для путешествий.

Запланированный бюджет на летний отпуск (на каждого отдыхающего) для большинства россиян в этом году составит от 10 до 30 тысяч рублей, поэтому горящие туры становятся актуальными как никогда ранее (за 2 года спрос на них вырос с 19% до 31%). Экономят также и на самих курортах, отказываясь, например, от услуг гида. Среди тех, кто сократил свои расходы на отпуск, 16% стали чащи путешествовать поездом, а 15% - автобусом. Путешествия на автомобиле также становятся более популярными.

Исследование проводилось в городах России с численностью населения более 100 тыс. жителей. Суммарная выборка исследования весной 2017 года составила 3036 человек.

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