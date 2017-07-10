Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Онкологические заболевания в России занимают второе место среди причин смертности населения, сегодня в РФ онкология выявлена у 3,5 млн человек. Об этом на заседании Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященном развитию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"В структуре всех причин смерти населения онкология занимает в России традиционно второе место и занимает 15,6%. В Российской Федерации онкологическими болезнями болеют 3,5 млн человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек", - сказала Голодец.
Она добавила, что от злокачественных новообразований смертность в России выше, чем в развитых странах. "В России она составляет 124,4 (на 100 тыс. человек - прим. ТАСС), в то время как в самых лучших странах, которые научились бороться сегодня, 108,1. Япония - это лидер по работе с онкологическими заболеваниями - 93,8", - уточнила Голодец.