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Минздрав сократил время постановки диагноза при онкологии

Общество
10 июля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Длительность гистологического и гистохимического исследования составит до 15 дней. Также установлен срок начала лечения, он не доложен превышать 15 дней с момента постановки предварительного диагноза

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минздрав пересмотрел порядок оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сократив время для диагностики и ускорив начало лечения, сообщила в понедельник глава министерства Вероника Скворцова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Пересмотрены порядки оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Главным недостатком, который мы зафиксировали за последние годы, было длительное гистологическое и гистохимическое исследование. Оно сейчас регламентировано согласно международным стандартам до 15 дней. Кроме того, установлен срок начала оказания пациенту специализированной медицинской помощи, который не доложен превышать 15 дней с момента предварительного диагноза", - сказала она.

Скворцова добавила, что очень важно при прогрессирующем заболевании быстрая диагностика и ранее начало лечения.

Министр напомнила, что онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения - 15,6 %. В 2016 году от онкологии умерло более 299 тыс. россиян. Всего в России более 3,5 миллионов человек страдают от онкологических заболеваний.

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