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Около 200 тысяч человек посетили рок-фестиваль "Нашествие"

Общество
10 июля, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

На автостоянках находилось 15 тысяч единиц автотранспорта, сообщает пресс-центр МВД РФ

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Около 200 тысяч человек приняли участие в ежегодном рок-фестивале "Нашествие" в Конаковском районе Тверской области, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Общее количество гостей, прибывших на фестиваль, составило около 200 тысяч человек, среди которых - граждане из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. На автостоянках находилось 15 тысяч единиц автотранспорта", - говорится в сообщении пресс-центра.

Рок-фестиваль проходил в деревне Искрино Конаковского района с 7 по 9 июля. Безопасность обеспечивали более 2,8 тыс. правоохранителей, в том числе 15 кинологов со служебными собаками, обученными на обнаружение взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотиков. Для пресечения проноса запрещенных предметов полицейские использовали металлодетекторы.

Для бесконтактного определения нарушений контролируемой зоны были задействованы автомобили видеофиксации.

"За время проведения фестиваля полицейскими пресечено 47 административных правонарушений, из незаконного оборота изъято 673 литра алкоголя, восемь единиц контрафактной продукции", - сообщили в ведомстве.

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