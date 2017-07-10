"Дитя своего народа": жители России вспоминают о художнике Илье Глазунове

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Народный художник СССР Илья Глазунов, ушедший из жизни 9 июля 2017 года на 88-м году, много путешествовал по России, запечатлевая на своих картинах простых людей, красоты природы и древние памятники.

В Перми он основал для талантливой молодежи филиал собственной Российской академии живописи, ваяния и зодчества, в Иваново ажиотаж вокруг его выставки вошел в народную поговорку, а в далеком селе Мошенское Новгородской области в местной библиотеке рассказывают о блокадном детстве художника.

"Дитя своего народа"

О 30-летней дружбе с народным художником ТАСС рассказал экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев.

"Я был с Ильей Сергеевичем не просто знаком, а очень дружен на протяжении 30 лет", - сказал Полежаев. По его словам, Глазунов часто говорил о себе, что он - дитя своего народа и своей Руси.

Глазунов - патриотически настроенный художник и приверженец старых русских традиций - очень трепетно во время своего приезда в этот город в 2005 году воспринимал истории о судьбе и истории Омска, о "белой" столице, о гибели храмов и памятников, отметил экс-губернатор. Полежаев добавил, что "посещение Омска Глазуновым влило в культурную и общественную жизнь города свежую струю".

"Народу, как на Глазунова"

Огромной популярностью пользовались картины Глазунова на исторические темы, привлекая зрителей смелостью и неожиданными трактовками событий, вспомнил выставку 1978 года в Ивановском художественном музее журналист местной газеты "Рабочий край" Аркадий Романов.

"В официальном отчете газеты о пресс-конференции Глазунова шла речь "о художественном воспитании нового поколения советских людей". На самом деле, там этого не было. Уже тогда идеи монархии, святости Руси, звучали там подтекстом. Кому нужно было, они это услышали", - сказал Романов.

По его словам, популярность выставки (она состоялась за два месяца до ажиотажного вернисажа в московском Манеже, второй по счету персональной выставки Глазунова - прим. ТАСС) была "невероятной и сравнимой с тем, как сейчас выстраиваются очереди к мощам святых". В Иваново и по сей день бытует выражение "народу, как на Глазунова", которое жители региона используют, когда говорят о больших очередях.

И спустя много лет на выставку картин Глазунова выстраивались огромные очереди, рассказала ТАСС сотрудник Национальной галерея Республики Коми Людмила Кочерган о своих впечатлениях об открытии выставки в Сыктывкаре в начале 1990-х годов.

"Самой известной картиной была его "Мистерия XX века", она привозилась в Сыктывкар. Выставка разместилась на двух этажах старого здания музея, верхний и нижний этажи очень сильно отличались по экспозиционному содержанию, верхний был более лирический, камерный, а нижний - помпезный и официальный. Очереди были на эту выставку, мы сами в очереди стояли. Очень много было людей в залах, посещалась она сыктывкарцами, это было знаковое событие для города, о ней говорили", - рассказала галерист.

Память о войне

Глазунов написал множество картин, отражавших историю и природу Новгородской области. Так, широко известны его произведения "Господин Великий Новгород" и "Русская красавица", а картина "Новгородская деревня Гребло. Озеро Великое" связана с детскими воспоминаниями об эвакуации в Великую Отечественную войну.

"Я рассказываю нашим школьникам о том, как с 1942 по 1944 годы 11-летнего истощенного мальчика привезли из Ленинграда в нашу деревню Гребло, как его выходила солдатская вдова Марфа Скородумова", - пояснила ТАСС заведующая библиотекой Мошенского района Новгородской области Надежда Герасимова.

В 1988 году деревня опустела, продолжает она, но в районной библиотеке сохранились фотографии этих мест, газетные и журнальные вырезки о художнике. Узнав о кончине Глазунова, Герасимова сказала, что копии нескольких картин мастера, экспонировавшиеся раньше в местной картинной галерее, вновь будут выставлены здесь в ближайшие дни.

Работа с молодыми

Единственный филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Глазунова был создан в Перми в 1991 году. Как вспомнила заместитель начальника академии по научной и творческой работе Анна Крохалева, в конце 1980-х годов в Перми проходила крупная выставка художника, где он представил свои самые большие полотна, посвященные истории России.

"На выставке к нему подошел пермский художник и архитектор Сергей Тарасов (впоследствии он был первым руководителем филиала) и в личном разговоре предложил создать в Перми филиал академии. Видимо, тогда Илья Сергеевич уже планировал в каком-то из городов России открыть такой филиал и выбрал Пермь", - рассказала она.

Власти города предоставили в аренду здание, в котором и сейчас находится академия. На его реконструкцию под нужды учреждения Глазунов вложил 10 млн рублей из своих личных средств. Сегодня в Пермском филиале академии Глазунова учатся более 200 студентов.

Глазунов неоднократно бывал и в Ростове Великом в Ярославской области, писал Ростовский кремль. Студенты его московской Академии регулярно приезжают сюда на пленэр, рассказала ТАСС замдиректора по развитию Государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" Ольга Рудакова.

"С 2012 года в Ростовском кремле проходит фестиваль студенческого творчества "Тополиный пух". Выставочная площадка объединяет работы студентов трех творческих альма-матер - Академии Ильи Глазунова, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Ярославского художественного училища. Это проект, имеющий целью открытие новых имен в живописи, фотографии и музыке. Фестиваль - место для общения, обмена опытом, дискуссий, знакомств; это появление новых имен и возможность представления студенческих работ в залах музея", - пояснила она.