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Похороны художника Ильи Глазунова пройдут в Москве

Общество
11 июля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище

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Илья Глазунов

Илья Глазунов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Прощание с живописцем Ильей Глазуновым пройдет во вторник в Москве, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества скончался 9 июля в возрасте 87 лет.

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"Отпевание пройдет в Богоявленском соборе в Елохове. Церемония прощания начнется в 11 утра. Шанс подойти к отцу будет у всех желающих. Никаких ограничений, кроме временных, не будет", - сообщил ТАСС сын живописца, художник Иван Глазунов.

Похороны пройдут после отпевания, на Новодевичьем кладбище.

В память о мастере, вырастившем многих талантливых российских художников, Московская государственная картинная галерея его имени будет работать в этот день бесплатно. В одном из залов будет установлена "книга памяти", где каждый желающий сможет оставить слова об Илье Сергеевиче.

Линия жизни Ильи Глазунова

Народный художник СССР Илья Глазунов создал более шесть тысяч художественных работ. Будучи студентом ленинградского Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, за свою дипломную картину "Дороги войны", на которой было изображено отступление советской армии в 1941 году, он получил "тройку". Но это не помешало молодому художнику в 1956 году стать обладателем Гран-при на Всемирной выставке молодежи и студентов в Праге за созданный им образ заключенного в тюрьму писателя и журналиста Юлиуса Фучика. Высокая оценка пражского жюри послужила основанием для проведения первой персональной выставки 26-летнего студента Ильи Глазунова в 1957 году в Москве.

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Глазунов много путешествовал, создавая портреты политических деятелей в СССР и за рубежом: чилийского президента Сальвадора Альенде, папы Римского, индийского политика Индиры Ганди, первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Одна из самых известных работ Глазунова - полотно "Мистерия XX века", на котором художник запечатлел 2342 персонажа.

В течение жизни Глазунов много работал над иллюстрациями к произведениям Достоевского, Некрасова, Блока, Лескова, Куприна, Лермонтова.

Художник также участвовал в работах по реконструкции Большого Кремлевского дворца и над оформлением посольства СССР в Испании.

Глазунов - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", имеет государственные награды ряда зарубежных стран, золотую медаль ЮНЕСКО "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (1999).

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