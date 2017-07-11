Смена молодых художников стартует на образовательном форуме "Таврида" в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Вторая образовательная смена "Молодые художники, скульпторы и искусствоведы" начинает свою работу во вторник на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" на Бакальской косе в Крыму.

"Участников ждут встречи с известными художниками и скульпторами современности, экспертами и почетными гостями, конвейер проектов с последующим розыгрышем грантов, обширная тематическая образовательная и внеучебная программа", - говорится в сообщении пресс-службы форума.

В первый образовательный день, 12 июля, народный художник России, секретарь Союза художников РФ Сергей Гавриляченко поговорит с форумчанами о судьбах русской интеллигенции. В этот день участников также ожидает фотокросс и мастер-класс по ювелирному искусству.

На площадке форума в течение смены будут работать творческие школы, которые курируются партнерами "Тавриды". В частности, будут работать площадки: Школа Союза художников России, "Ювелирное искусство", Летняя школа PRO lab. Их задача - помочь молодым художникам, скульпторам и искусствоведам в создании собственного проекта, интересного произведения, а также попробовать себя в различных видах и жанрах искусства и раскрыть творческий потенциал.

Завершится смена 16 июля защитой проектов участников, они представят результаты работы практикумов, предложенных им в начале смены в рамках программ тематических школ форума. Во время торжественного закрытия смены будут подведены итоги Конвейера проектов - каждый участник сможет презентовать свою социально значимую идею перед экспертами, лучшие инициативы будут поддержаны грантами на их реализацию.

Молодежный форум "Таврида"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, а также музейное дело и преподавание истории. Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смен форума. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок, ожидается, что до 31 августа 2017 года в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

Первая образовательная смена форума "Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты" прошла с 3 по 9 июля.