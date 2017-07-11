В Историческом музее открывается мутимедийная выставка самых красивых мест России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Чудеса России" открывается во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщили ТАСС организаторы проекта.

"Центр экспозиции - это ее мультимедийная часть, - рассказал один из устроителей Олег Маринин. С помощью больших экранов зрители смогут отправиться в виртуальный тур по стране и полюбоваться ее красотами".

По его словам, экспозиция поделена на две части, а ее основу составляют изображения самых впечатляющих природных и архитектурных объектов из музейных архивов страны. Природные и архитектурные "чудеса нашей страны", представленные на выставке, были отобраны, исходя из итогов всенародного голосования за самые красивые места России, завершившегося в 2008 году. Победителями конкурса стали: столбы выветривания Мань-Пупу-Нёр в республике Коми, пик Эльбруса в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, озеро Байкал в Бурятии, долина гейзеров на полуострове Камчатка, Мамаев курган и монумент "Родина-мать", памятник дворцово- паркового искусства "Петергоф" в Санкт-Петербурге и Собор Василия Блаженного в Москве.

"Чтобы посетители нашей выставки смогли насладиться красотой Русской земли, мы расширили список "чудес" до 19 объектов, добавив изображения горного массива Плато Путорана в Сибири, Кавказских дольмен, озера Баскунчак и других. Нам важно, чтобы не только москвичи, но и гости столицы влюбились в эти места", - подчеркнул организатор выставки.

Приуроченная к Году экологии в России, выставка "Чудеса России" будет работать до 31 октября 2017 года.