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СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью

Общество
11 июля, 1:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

Учащийся одной из средних школ штата Вашингтон Тедди Фишер нашел номер министра обороны США на снимке в статье The Washington Post

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Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

© AP Photo/Cliff Owen

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американский школьник Тедди Фишер благодаря вниманию к деталям узнал номер служебного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса и взял у него интервью продолжительностью 45 минут. Об этом сообщила в понедельник газета New York Post.

Фишер, который учится в одной из средних школ штата Вашингтон, интересуется журналистикой и внешней политикой. В публикации газеты The Washington Post от 11 мая он обратил внимание на фотографию Мэттиса и его телохранителя с папкой бумаг. На одной из бумаг был прикреплен стикер, на котором при увеличении снимка можно было прочесть имя министра обороны США и разглядеть номер телефона.

Школьник сначала позвонил в газету, которая впоследствии изъяла данную фотографию из своей электронной версии. Затем Фишер решил попытаться взять интервью и для этого воспользовался замеченным на снимке номером телефона, отправив смс-сообщение с содержанием: "Не могли бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного телефона утек и стал доступен американской публике, доброго вам дня!"

Мэттис, родившийся в штате Вашингтон, согласился дать интервью к удивлению юного американца. "Вся история представляла собой череду чудес", - признал Фишер. "Я всегда старался помогать учащимся, так как считаю себя обязанным поделиться с ребятами тем, с чем нам пришлось столкнуться на жизненном пути. Это позволит им в дальнейшем совершить свои ошибки, но не те ошибки, которые совершили мы", - приводит издание выдержку из интервью министра обороны.

Шеф Пентагона ответил на множество вопросов школьника. В частности, он выразил мнение, что 44-й президент США Барак Обама лучше бы справился со своими обязанностями, если бы чаще прислушивался к точке зрения своего госсекретаря Хиллари Клинтон. Мэттис также убежден, что с влиянием экстремизма в мире будет легче справляться, если США примут решение оплачивать обучение каждого школьника в Афганистане, Сирии, Ираке и других странах.

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