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"Известия": штаб по реформированию системы вывоза мусора создали на базе Минстроя

Общество
11 июля, 5:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

По информации издания, в структуру вошли представители Минприроды, Государственной думы, Совета Федерации, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ФАС, ассоциации "Чистая страна"

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральный штаб реформы обращения с твердыми бытовыми отходами начал работу на базе Министерства строительства и ЖКХ РФ. Эту информацию газете "Известия" подтвердили в ведомстве.

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По информации издания, в структуру вошли представители Минприроды, Государственной думы, Совета Федерации, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ФАС, ассоциации "Чистая страна". Возглавить штаб поручено заместителю министра строительства и ЖКХ, главному жилищному инспектору Андрею Чибису. "Реформа масштабная и сложная, она касается абсолютно всех граждан страны и призвана обеспечить чистоту в наших городах и селах. Поэтому и создан федеральный штаб. Задача штаба - координировать взаимодействие заинтересованных ведомств для того, чтобы максимально быстро и эффективно внедрить реформу на всей территории страны", - сказал Чибис изданию.

Газета отмечает, что сейчас компании получают деньги просто за вывоз мусора, который нередко попадает на нелегальные свалки или просто вывозится в лес. Согласно новой схеме оператор обязан обеспечить вывоз отходов со всех обозначенных в договоре пунктов и в соответствии с утвержденным маршрутом доставить его на определенные объекты, при этом оплата будет осуществляться не по факту вывоза мусора, а лишь после доставки отходов.

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"Вывалил отходы в лесу - ничего не получил за эту работу, да еще и сам будешь эту свалку ликвидировать, так как за такие стихийные мусорные кучи будет отвечать все тот же региональный оператор", - сказал Андрей Чибис. По словам замминистра, за счет реформы планируется решить проблему нелегальных свалок в России.

Проблема мусорных свалок была поднята 15 июня в ходе "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина. К президенту обратились жители подмосковной Балашихи, дома которых расположены в непосредственной близости с огромной свалкой. Глава государства пояснил, что проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро стоит в Московской и Тульской областях, а также в Татарстане.

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