Румынские буковые леса включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

БУХАРЕСТ, 11 июля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Более 24 гектаров румынских лесов включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила национальная лесная компания Romsilva.

Речь идет о двух участках вековых буковых лесов на территории национального парка Козия (уезд Вылча). Из 24679 гектаров, включенных в Список ЮНЕСКО, 24341 являются государственной собственностью и управляются компанией Romsilva, а 338 гектаров находятся в частном владении.

В Карпатских горах сохранились последние в Европе обширные девственные буковые леса. Эти стабильные экосистемы развивались в неприкосновенности со времени последнего ледникового периода. Деревья высотой более 50 метров господствуют над окружающим пейзажем, в этой дикой местности водятся рыси, волки и медведи, а виды, которым угрожает вымирание, сохранили здесь свое генетическое разнообразие.

Местные власти, сотрудники национального парка и неправительственные организации уже приступили к подготовке проектов, которые должны привлечь в уезд туристов, чтобы полюбоваться впечатляющим зрелищем огромных деревьев в живописной зоне, находящейся под охраной закона.

Решение включить леса Румынии и 11 других европейских стран в этот список принято на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Кракове (Польша). В прошлом году группа специалистов Международного союза охраны природы посетила Румынию и провела оценку этих лесных участков.

"Международное признание факта, что в Румынии сохранились чрезвычайно ценные, хорошо управляемые и охраняемые законом леса, - это очень хорошая новость, - сказал генеральный директор компании Romsilva Чиприан Пахонцу. - Это результат плодотворной совместной работы специалистов румынского министерства по проблемам воды и лесов, экспертов и неправительственных организаций".

Компания Romsilva включила другие десятки тысяч гектаров лесов в Национальный каталог девственных и полудевственных лесов и продолжает работу по их выявлению.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была принята на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1972 году. К настоящему времени ее ратифицировали более 190 государств. В настоящее время в Список объектов Всемирного наследия входит 1052 объектов в 165 странах - 814 культурных, 203 природных и 35 смешанных. В частности, в нем фигурируют такие румынские культурные объекты, как деревянные церкви области Марамуреш, исторический центр города Сигишоара, крепости даков в горах Орэштие. Из румынских природных объектов в список включена дельта Дуная.