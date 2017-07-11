Работникам нижнетагильского завода выплачено более 5 млн рублей долга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 5,4 млн рублей долга выплачено работникам Нижнетагильского завода в Свердловской области, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.
"10 июля были произведены выплаты 66 работникам предприятия на общую сумму свыше 5,4 млн рублей. Сегодня данная работа будет продолжена. После принятия мер прокурорского реагирования накануне изыскана оставшаяся сумма задолженности, достаточная для полного ее погашения", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры на месте контролируют процесс выдачи.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату до тех пор, пока к руководству предприятия не обратится глава государства. Обращение рабочих он передал Евгению Куйвашеву во время личной встречи 9 июля.
Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий основан в 1964 году. Производство термоизоляционной продукции из минерального волокна (плиты и маты из минеральной ваты, перлитовый песок и перлитококсовая смесь). По данным областных властей, с 2014 года на предприятии наблюдается сокращение производства на 70%. Модернизация производства собственником не проводилась.
В связи с тяжелой экономической ситуацией, сложившейся на предприятии, наблюдается отрицательная динамика в части уплаты налогов и страховых взносов на пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Фактически производство продукции на заводе было прекращено еще в 2016 году.