Джоан Роулинг призналась, что страдает клаустрофобией

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Писательница Джоан Роулинг, создавшая серию популярных книг про Гарри Поттера, страдает клаустрофобией - боязнью тесных или замкнутых пространств. Об этом автор сообщила в интервью телеканалу CNN.

"Думаю, мой сильнейший страх, лично для меня сильнейший страх - это бессилие и тесные пространства", - сообщила она. Говоря о клаустрофобии, она также добавила: "Это у меня было всегда".

Автор не исключила, что именно из-за этих фобий она решила, что главный герой ее романов Гарри Поттер по сюжету жил в детстве в тесном чулане под лестницей. "Потому что это мой страх - быть запертой, не иметь достаточно сил, чтобы покинуть это пространство", - отметила писательница.

Роулинг затронула эту тему, рассказывая о том, что побудило ее заняться благотворительностью. Она указала, что приняла это решение после того, как увидела в газете фотографию маленького мальчика, которого в детском доме почти постоянно держали на огороженной проволочной сеткой кровати. "И я собиралась перевернуть страницу. Я не горжусь этим. А потом я подумала, если статья такая же ужасная, как и фотография, то надо что-то предпринять", - рассказала автор.

"Это была публикация об учреждении в Чешской республике, где содержали этого мальчика с особенностями развития, он находился на обнесенной решеткой койке, я бы сказала, не меньше 20 часов из 24", - припомнила Роулинг. "Таким было его существование, - отметила она. - И с этого все началось. Я просто была потрясена и приведена в ужас".

Автор подробно рассказала о работе в основанной ею благотворительной организации под названием Lumos. Ее целью является поддержка учреждений, где живут сироты или дети, от которых отказались родители. Как пояснила писательница, в идеале Lumos пытается создать условия, при которых дети, в том числе страдающие от различных нарушений, могут вернуться в семьи и жить с родителями. По словам Роулинг, различные программы организации проводились в более чем 30 странах.

"Мы были в Молдавии, в настоящее время мы вместе с ООН работаем с детьми-беженцами в Эфиопии, мы [работаем] на Гаити, в Колумбии, - сообщила писательница. - Нас пригласили россияне и украинцы, чтобы мы взглянули на их учреждения по заботе [о детях]". От кого именно были получены приглашения, автор не уточнила.

Официальных данных о финансовом состоянии Роулинг не имеется. По данным СМИ, речь идет примерно о 1 млрд долларов. В августе 2016 года журнал Forbes исключил писательницу из своего списка миллиардеров. По оценкам издания, ее состояние уменьшилось из-за того, что она пожертвовала 160 млн долларов на различные благотворительные цели.

Роулинг получила всемирную известность после публикации серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере.