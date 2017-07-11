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В РФ провели первую операцию по реконструкции сердечного клапана больному с гемофилией

Общество
11 июля, 10:15 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, июля. /ТАСС

Специалисты новосибирской клиники Мешалкина выполнили ее через миниинвазивный доступ

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НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (клиника Мешалкина) первыми в России провели операцию по реконструкции одного из сердечных клапанов пациенту, страдающему тяжелым генетическим заболеванием - гемофилией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба клиники Мешалкина.

"Специалисты клиники Мешалкина провели первую в российской медицинской практике реконструктивную операцию на митральном клапане сердца пациенту с гемофилией. Операцию выполнили через миниинвазивный доступ размером 5 см. В мировой медицинской практике это вторая операция реконструкции митрального клапана через миниинвазивный доступ у пациента с гемофилией. Первую провели в 2015 году в клинике Университета Эмори (США)", - говорится в сообщении.

Пациент страдает гемофилией - генетическим заболеванием, при котором нарушается свертываемость крови. Как пояснили ТАСС в пресс-службе клиники, этот фактор как усложнил саму операцию (масштабное хирургическое вмешательство для человека с таким недугом очень рискованно), так и стал определяющим при выборе между протезированием сердечного клапана и его реконструкцией, хотя последний вариант гораздо сложнее.

"Во-первых, протезирование - инвалидизирующая операция, после которой жизнь человека перестает быть полноценной. Во- вторых, если используют механический клапан, после операции назначают для приема специальные препараты, которые для человека с гемофилией могут быть опасны. Такие препараты не назначают, если использовать биологический клапан, но срок его службы составляет всего 10 лет. В нашем случае пациент достаточно молодой - всего 48 лет, и через 10 лет ему потребовалась бы повторная серьезная операция ", - сказал собеседник агентства.

Пациент, сам работающий детским кардиологом в Нижегородской области, страдал патологией сердечного клапана в запущенной форме, из-за которой у него развилась сердечная аритмия. Он обращался за консультацией в московские медицинские центры, но ему либо отказывали, либо предлагали протезирование. За реконструкцию клапана взялись только хирурги клиники Мешалкина.

Операция, в ходе которой врачи также провели хирургическое лечение аритмии, прошла успешно и в ближайшее время позволит пациенту вернуться к нормальной жизни, отмечается в сообщении.

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