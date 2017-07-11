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Более 240 врачей в Дагестане трудоустроились по программе "Земский доктор" в 2017 году

Общество
11 июля, 10:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 11, июля. /ТАСС

Все участники программы получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей

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© Антон Подгайко/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Более 240 врачей устроились на работу в этом году по программе "Земский доктор" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава региона.

"В этом году на работу в сельской местности Дагестана отправились 245 молодых врачей в рамках программы "Земский доктор". Все они получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей (60% - из федерального бюджета, 40% - республиканское софинансирование)", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что программа "Земский доктор" успешно работает в Дагестане уже несколько лет. За три года дополнительно привлечены на работу в сельскую местность 644 молодых специалиста. "Реализация программы позволила восполнить кадровый дефицит и повысить доступность медицинской помощи для жителей сельской местности", - отметили в министерстве.

Там уточнили, что в 2015 и 2014 годы программа "Земский доктор" не действовала в Дагестане, так не были выделены средства из республиканского бюджета на софинансирование. По данным Минздрава региона, в 2016 году в учреждения здравоохранения республики были трудоустроены 637 врачей, из них 302 - в сельскую местность.

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