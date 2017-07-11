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Рекордные 64 тыс. паломников поклонились мощам Николая Чудотворца в понедельник

Общество
11 июля, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Всего с момента пребывания мощей в России храм Христа Спасителя посетили 1,75 млн человек

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мощам святителя Николая Чудотворца в понедельник поклонились почти 64 тыс. человек, что является наибольшим показателем за все время пребывания святыни в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил во вторник штаб по организации паломничества.

Инфографика Мощи Николая Чудотворца в Москве

Мощи Николая Чудотворца в Москве

С 22 мая по 12 июля мощи Николая Чудотворца будут выставлены в храме Христа Спасителя. А с 13 июля по 28 июля святыню перевезут в Санкт-Петербург

Как следует из статистики, опубликованной на сайте штаба, 10 июня в храме побывало 63,8 тыс. человек. Таким образом, побит своеобразный "рекорд" прошлой недели, когда за день к мощам приложились почти 60 тыс. верующих. Общее же число паломников с момента пребывания мощей в России составляет 1,75 млн человек.

По данным на 8:15 вторника, вход в очередь находится на пересечении Фрунзенской набережной и 2-ой Фрунзенской улицы, ближайшая станция метро - "Фрунзенская" (на выходе из метро надо повернуть направо и перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта, далее следовать по улице 2-я Фрунзенская). Расчетное время нахождения в очереди - 10 часов, добавили в штабе.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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