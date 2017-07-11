Росгвардия намерена обратиться в суд из-за публикаций в интернете

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Росгвардия собирается подать иск о защите чести и достоинства в связи с публикациями в интернете о якобы несоблюдении сотрудниками ведомства законных прав граждан при охране правопорядка на массовых мероприятиях.

Об этом ТАСС сообщили в Департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

Как отметили в ведомстве, "в последнее время участились случаи высказывания необоснованных обвинений в адрес войск национальной гвардии РФ в связи с якобы имеющим место несоблюдением прав и законных интересов граждан, в особенности при выполнении возложенных на сотрудников и военнослужащих ведомства законом обязанностей по охране общественного порядка и безопасности при проведении общественно-политических мероприятий".

"Росгвардия акцентирует внимание на том, что готова к диалогу по существу рассматриваемых тем с общественностью, средствами массовой информации. При этом не намерена терпеть предвзятых обвинений, клеветы и оскорблений в свой адрес и в установленном законом порядке обеспечит в судебных инстанциях защиту чести и достоинства войск национальной гвардии и непосредственно каждого военнослужащего и сотрудника", - добавили в департаменте.

В департаменте добавили, что граждане, участвующие в акциях, как правило, провокационного характера, сознательно идут на нарушения. "Организаторы и непосредственные участники такого рода мероприятий, получившие на свои действия, как всегда, адекватную реакцию в соответствии с законом, инициируют появление негативных публикаций, угрожают им самим [бойцам Росгвардии], их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, через комментарии в некоторых печатных и электронных СМИ. Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в том числе именуя себя "борцами с коррупцией", - пояснили в Росгвардии.

Такие публикации, отмечают в департаменте, подрывают авторитет сотрудников правоохранительных органов, формируют враждебное отношение к ним. "В своих материалах отдельные пользователи интернет-ресурсов, пользуясь анонимностью, зачастую переходят границы дозволенного", - добавили в Росгвардии.

"Считаем необходимым подчеркнуть, что Федеральная служба войск национальной гвардии будет и впредь предпринимать все меры в рамках российского законодательства по надлежащему обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий любой категории, выполнении специальных задач, обеспечивающих безопасность законопослушных граждан", - заключили в ведомстве.