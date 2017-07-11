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ВЦИОМ: большинство россиян выступает за участие молодежи в политике, но не в митингах

Общество
11 июля, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Участие молодых людей в митингах и демонстрациях поддержали лишь чуть более трети респондентов

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Большинство граждан России (90%) считает, что молодежь должна участвовать в общественной и политической жизни страны, при этом 62% против ее участия в митингах и демонстрациях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Запрос на вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь в нашем обществе сформирован: он фиксируется у 90% россиян - в сравнении с 2007 годом (75%) эта доля заметно выросла", - говорится в сообщении. С этим утверждением согласны более 80% опрошенных во всех возрастных группах.

Согласно данным исследования, россияне выступают за участие молодежи в разных видах политической деятельности: голосование на выборах (67%), обсуждение политической ситуации в частных беседах и участие в деятельности общественно-политических организаций (46%), публичное обсуждение политической ситуации (44%). Участие молодых людей в митингах и демонстрациях поддержали лишь чуть более трети респондентов (38%). В меньшей мере россияне поддерживают участие молодежи в деятельности политических партий и в выборах в качестве кандидатов (37%). Только 3% опрошенных заявили, что вообще не считают нужным привлекать молодежь к участию в политической жизни страны.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20-21 июня 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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