С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Новые правила перевозки детей вступают в силу с 12 июля. Как сообщил журналистам заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин, теперь категорически запрещается оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля.
"В случае непосредственного выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше семи лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, либо поступление информации по данному факту из других источников, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности", - сказал он.
Новыми правилами разрешается перевозить детей старше семи лет, фиксируя их ремнями безопасности. "Установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше семи лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей от семи до 11 лет включительно", - подчеркнул Кузин.
Вместе с тем правила запрещают перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Кузин также отметил, что ГИБДД рассчитывает на честность родителей, которые перевозят детей в автокреслах, поэтому инспекторы не будут проверять возраст детей при остановке автомобиля.
"Мы считаем, что и сотрудники порядочные, и взрослые, которые перевозят детей, тоже люди честные. Если они называли этот возраст, значит это так и есть. При этом никто перепроверять возраст ребенка не будет. Это только в случае совершения преступления лицо доставляется в органы внутренних дел для установления личности, но не более того", - отметил он.
В Госавтоинспекции считают, что новые правила будут способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности.