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Почти 60% россиян не получают компенсаций за сверхурочную работу

Общество
11 июля, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Согласно опросу, проведенному Рострудом, 32% респондентов регулярно задерживаются на работе

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Почти 60% россиян не получают компенсаций от работодателя за сверхурочную работу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Рострудом.

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Ведомство в июне провело опрос на портале "Работа в России", чтобы узнать, как часто сотрудникам приходится задерживаться на работе и какую компенсацию они за это получают. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.

Согласно опросу, 32% задерживаются на работе регулярно, 28% - один или два раза в неделю, примерно 30% - не чаще одного-двух раза в месяц, всего около 10% респондентов уходят домой вовремя. Роструд также выяснил, что не все работодатели компенсируют задержки на работе.

"Так, 11% респондентов сообщили, что получают финансовую компенсацию за задержку, 8% работников задержки на работе компенсируются в виде отгула и почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций", - говорится в сообщении.

Более 40% граждан готовы задержаться на работе в случае оплаты этих часов в двойном размере.

Ведомство напоминает, что порядок оплаты сверхурочной работы установлен в Трудовом кодексе. Так, за первые два часа работы сверх установленной нормы рабочего времени предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Если работодатель не исполняет данное требование, работник вправе обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда, отметили в Роструде.

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