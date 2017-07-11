Росгвардия предлагает запретить оружие совершившим преступление в состоянии опьянения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Росгвардия предлагает запретить ношение оружия гражданам, совершившим тяжкое преступление, преступление в состоянии алкогольного опьянения, в том числе ДТП. Об этом заявил начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии Леонид Веденов.

"Росгвардия предлагает ввести запрет на ношение оружия людьми, осужденными за тяжкое преступление или преступление в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Веденов, добавив, что это касается и лиц, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Данная инициатива, подчеркнул он, будет в обязательном порядке обсуждаться с представителями общественности. "Высказанные мной предложения обязательно пройдут с обсуждением общественных организаций. Мы вынесем эти инициативы на общественные площадки и обсудим, прежде, чем по ним выходить с какими-то жесткими предложениями, направленными на то, чтобы данные нормы закрепить на законодательном уровне как обязательные к исполнению", - сказал Леонид Веденов.

Учет списанного оружия

Веденов также сообщил, что Росгвардия прорабатывает возможность обязательной постановки на учет списанного оружия.

"Мы полагаем, что необходимо обязательное введение постановки на учет списанного оружия. На сегодняшний день это не осуществляется, такое оружие продается без специальных разрешений, а в последующем используется и при совершении преступлений", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что данная инициатива будет в обязательном порядке обсуждена с представителями общественности.

Сведения о наличии противопоказаний

Кроме того, Росгвардия предлагает закрепить за собой возможность получать из медицинских организаций сведения о наличии противопоказаний на ношение оружия.

"Мы прорабатываем вопрос о внесении соответствующей инициативы, - сказал Веденов. - Мы узнаем о состоянии психического здоровья гражданина раз в пять лет. В течение этого пятилетнего периода психическое заболевание - непредсказуемый процесс. Иногда возникает необходимость уточнить, не произошло ли что-то".

Веденов подчеркнул, что "это не означает, что Росгвардия, если такая норма будет поддержана, будет по любому поводу обращаться за подобной информацией".

По его словам, события в Твери, где были убиты девять человек, "дают основания предполагать, что применивший оружие человек явно находился не в здравом уме и памяти".

"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с Минздравом", - добавил представитель управления. Он пояснил, что в условиях врачебной тайны, может быть составлен исключительный перечень тех обстоятельств, когда можно будет обратиться за такой информацией. "Это будет прописано в законе, и граждане будут понимать, в каких случаях мы можем обратиться за этой информацией. Цель - минимизировать количество людей с нарушенной психикой - владельцев оружия", - отметил Веденов.

Уведомление о перемещении оружия

Росгвардия прорабатывает вопрос об обязательном уведомлении территориальных органов ведомства о хранении оружия по месту пребывания.

"Мы планируем инициировать вопрос об обязательном уведомлении территориальных органов Росгвардии о хранении оружия по месту пребывания, то есть выехал на дачу - проинформируй правоохранительные органы о том, что это оружие находится на даче", - сказал Веденов.

По его словам, также планируется предусмотреть административную ответственность за невыполнение этих требований.