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ФАНО спишет или передаст на другой уровень 70% недостроенных зданий

Общество
11 июля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Отмечается, что причины несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию обусловлены тем, что строительство начиналось более 10 лет назад

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) не сможет достроить 70% незавершенных объектов, здания будут списаны или переданы на другой уровень. Об этом, отвечая на запрос ТАСС, сообщили в пресс-службе ФАНО.

"В 2016 году Федеральным агентством научных организаций проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства. По ее результатам выявлено более 70% объектов незавершенного строительства, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии, которые планируются к списанию или к передаче на иной уровень. Оставшиеся 30% объектов планируется достроить за счет бюджетных и внебюджетных источников", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Большая часть строек была начата еще 10 лет назад. С этим в ведомстве и связывают появление долгостроев.

"Причины несвоевременного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию обусловлены тем, что строительство начиналось более 10 лет назад. При этом менялись нормы строительства и ценовая политика", - пояснили ТАСС в пресс-службе ФАНО.

Ранее стало известно, что Счетная палата выявила у ФАНО незавершенное строительство на 11,6 млрд рублей. В целом на конец 2016 года в ФАНО России числятся 109 недостроенных объектов.

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