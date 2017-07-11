ФАНО спишет или передаст на другой уровень 70% недостроенных зданий

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) не сможет достроить 70% незавершенных объектов, здания будут списаны или переданы на другой уровень. Об этом, отвечая на запрос ТАСС, сообщили в пресс-службе ФАНО.
"В 2016 году Федеральным агентством научных организаций проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства. По ее результатам выявлено более 70% объектов незавершенного строительства, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии, которые планируются к списанию или к передаче на иной уровень. Оставшиеся 30% объектов планируется достроить за счет бюджетных и внебюджетных источников", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Большая часть строек была начата еще 10 лет назад. С этим в ведомстве и связывают появление долгостроев.
"Причины несвоевременного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию обусловлены тем, что строительство начиналось более 10 лет назад. При этом менялись нормы строительства и ценовая политика", - пояснили ТАСС в пресс-службе ФАНО.
Ранее стало известно, что Счетная палата выявила у ФАНО незавершенное строительство на 11,6 млрд рублей. В целом на конец 2016 года в ФАНО России числятся 109 недостроенных объектов.