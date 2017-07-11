Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Очередь в дома престарелых сократилась в России вдвое за четыре года

Общество
11 июля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В начале 2013 года очередь составляла 17,1 тыс. человек, в настоящее время она составляет 9,3 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Очередь в учреждения социального обслуживания для пожилых сократилась за последние четыре года почти в два раза и составила 9,3 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда.

Ранее партия "Единая Россия" провела мониторинг состояния учреждений социального обслуживания для пожилых граждан. Согласно этим данным, в России необходимо реконструировать, либо капитально отремонтировать порядка 100 зданий в 25 субъектах РФ. Также готовится к принятию федеральная программа по ликвидации очередности в дома престарелых. Данные мониторинга единороссы пообещали передать в Минтруд.

"За последние четыре года очередь в стационарные учреждения социального обслуживания сократилась почти в два раза. Если на начало 2013 года очередь составляла 17,1 тыс. человек, то на начало текущего - 9,3 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

Минтруд сообщает, что для ликвидации очередности осуществляются мероприятия по приведению в надлежащие состояние ветхих, аварийных, требующих реконструкции или проведения капитального ремонта зданий, а также строительство новых, в том числе за счет средств федерального бюджета и Пенсионного фонда России.

"Снижается число зданий, нуждающихся в реконструкции и капремонте. Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 января 2017 года ветхими и аварийными числятся 65 зданий, в то время как на 1 января 2014 года таких зданий было 303", - говорится в пресс-релизе министерства.

Минтруд России также пообещал рассмотреть результаты мониторинга партийного проекта партии "Единая Россия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
3
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
4
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
7
Прокуратура Москвы проверит обоснованность приговора инвалиду Антону Мамаеву за разбой
Темы дня
Реклама