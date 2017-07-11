Очередь в дома престарелых сократилась в России вдвое за четыре года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Очередь в учреждения социального обслуживания для пожилых сократилась за последние четыре года почти в два раза и составила 9,3 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда.

Ранее партия "Единая Россия" провела мониторинг состояния учреждений социального обслуживания для пожилых граждан. Согласно этим данным, в России необходимо реконструировать, либо капитально отремонтировать порядка 100 зданий в 25 субъектах РФ. Также готовится к принятию федеральная программа по ликвидации очередности в дома престарелых. Данные мониторинга единороссы пообещали передать в Минтруд.

"За последние четыре года очередь в стационарные учреждения социального обслуживания сократилась почти в два раза. Если на начало 2013 года очередь составляла 17,1 тыс. человек, то на начало текущего - 9,3 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

Минтруд сообщает, что для ликвидации очередности осуществляются мероприятия по приведению в надлежащие состояние ветхих, аварийных, требующих реконструкции или проведения капитального ремонта зданий, а также строительство новых, в том числе за счет средств федерального бюджета и Пенсионного фонда России.

"Снижается число зданий, нуждающихся в реконструкции и капремонте. Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 января 2017 года ветхими и аварийными числятся 65 зданий, в то время как на 1 января 2014 года таких зданий было 303", - говорится в пресс-релизе министерства.

Минтруд России также пообещал рассмотреть результаты мониторинга партийного проекта партии "Единая Россия".