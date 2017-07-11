В Подмосковье ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Незаконная свалка бытовых отходов площадью более 400 кв. м ликвидирована в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Военной прокуратурой Наро-Фоминского гарнизона при проверке исполнения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения установлено, что начальник полигона одного из учебных центров в Подмосковье, превысив должностные полномочия, незаконно разрешил коммерсантам открыть на территории центра котлован площадью более 400 кв. м, куда с его ведома свозились и засыпались грунтом твердые бытовые отходы, - говорится в сообщении. - По требованию военной прокуратуры свалка ликвидирована".
По данным прокуратуры, в результате размер ущерба окружающей местности составил почти 1,4 млн рублей. Заявленный военным прокурором Наро-Фоминского гарнизона иск о взыскании ущерба и затрат на восстановление почвы судом удовлетворен.
Начальник полигона осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), сообщили в ведомстве.