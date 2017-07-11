Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов

Общество
11 июля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ущерб окружающей местности от незаконной свалки оценивается в 1,4 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Незаконная свалка бытовых отходов площадью более 400 кв. м ликвидирована в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Смотрите также
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года

Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь

"Военной прокуратурой Наро-Фоминского гарнизона при проверке исполнения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения установлено, что начальник полигона одного из учебных центров в Подмосковье, превысив должностные полномочия, незаконно разрешил коммерсантам открыть на территории центра котлован площадью более 400 кв. м, куда с его ведома свозились и засыпались грунтом твердые бытовые отходы, - говорится в сообщении. - По требованию военной прокуратуры свалка ликвидирована".

По данным прокуратуры, в результате размер ущерба окружающей местности составил почти 1,4 млн рублей. Заявленный военным прокурором Наро-Фоминского гарнизона иск о взыскании ущерба и затрат на восстановление почвы судом удовлетворен.

Начальник полигона осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), сообщили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
3
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
4
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
7
Прокуратура Москвы проверит обоснованность приговора инвалиду Антону Мамаеву за разбой
Темы дня
Реклама