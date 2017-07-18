Французский инженер "Волгоград Арены" — об уникальности проекта и своей жизни в России

"Волгоград Арена" — это потрясающий и совершенно особенный стадион, расположенный в историческом месте, считает французский инженер Марк Гонтье. "Рядом Мамаев курган, и когда смотришь, возникает ощущение, что скульптура "Родина-мать" оберегает арену, как бы покровительствует ей, возвышаясь на фоне стадиона. Это вызывает особую гордость у волгоградцев и впечатляет иностранцев".

Гонтье работает в парижской компании Freyssinet, которая занимается шеф-монтажом вантовой системы кровли на стадионе. Компания в разное время участвовала в возведении семи стадионов, и в пяти проектах Гонтье работал лично: в Индии, Турции, Иране и России. "Архитектура, техническая сторона стадиона меня привлекает намного больше, чем футбольная. Я не болельщик, а на стройках подрабатывал уже с 12-13 лет", — рассказывает специалист.

Волга, стадион и Мамаев курган

В 2016 году специалисты французской компании были приглашены в Волгоград генподрядчиком строительства АО "Стройтрансгаз", поскольку такая система кровли на российских стадионах применяется впервые.

"Конечно, все стадионы отличаются друг от друга. "Волгоград Арена" лично для меня особенный, он не имеет аналогов в мире. Он настолько выделяется из большинства стадионов, что его сложно перепутать с каким-либо другим, если увидишь хоть однажды", — говорит Гонтье.

Инженер считает, что из 12 стадионов, которые примут матчи ЧМ-2018 в России, волгоградский точно войдет в тройку лидеров: "Не только я, но и все коллеги, которые приехали со мной, очень высоко оценивают и масштаб, и архитектуру "Волгоград Арены".

По словам Гонтье, особый шарм стадиону придает то, что совсем рядом одна из крупнейших рек в Европе — Волга: "Особенно красиво он смотрится, когда видно и Волгу, и стадион, и Мамаев курган". "Уверен, гости ЧМ-2018, которые приедут в Волгоград следующим летом, это по достоинству оценят", — считает французский инженер.

"Большой подъем"

"Насколько мне известно, у волгоградского стадиона самая большая вантовая кровля в России. А лично для меня — это своеобразный вызов: чем сложнее проект, тем интереснее над ним работать", — говорит Гонтье. По его словам, футбольная индустрия вышла на такой этап, когда все клубы хотят стадион с крышей для комфорта своих зрителей.

Крыша на многих современных стадионах делается при помощи тросов — прочных стальных канатов. Но если раньше использовались подвесные системы, закрепленные на высокие опоры, как вантовые мосты, а для монтажа такой крыши нужно было использовать громоздкие конструкции и собирать ее на высоте (такая система использована на новом стадионе в Ростове-на-Дону), то сейчас появились технологии, с помощью которых можно поднимать крышу в проектное положение целиком и без опор. "Мы называем это biglift — "большой подъем". Его мы и сделали на "Волгоград Арене", — рассказал Гонтье.

"Волгоград-Арена" Строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года на месте демонтированного Центрального стадиона, между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Вместимость — 45 тысяч мест. Стоимость арены — 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства — ноябрь 2017 года. После чемпионата мира станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

Для натяжения тросов из Франции привезли 90 домкратов трех видов, которые спроектированы и запатентованы этой компанией. 88 подъемных устройств и еще два запасных смонтированы по окружности стадиона. Они постепенно поднимают вантовую систему кровли на высоту почти 50 метров. Контролируют процесс и управляют им специалисты при помощи компьютерного оборудования. На каждом этапе проводится геодезический контроль, математические расчеты и 3D-моделирование нагрузок на отдельные узлы.

"Благодаря этому "большой подъем" в Волгограде прошел очень гладко. Я бы сказал даже — слишком гладко для такого сложного проекта", — улыбается Гонтье.

"Был один случай на "Волгоград Арене": в январе вышла из строя одна из шестеренок механизма для раскладки вант. Представьте, в 8 утра в субботу мне сообщают о поломке, я звоню в Турцию, где у нашей компании есть такие детали. В тот же день ближайшим рейсом отправляю туда своего помощника. Деталь ему подвозят прямо в аэропорт. Следующим утром он через Москву возвращается в Волгоград, и в полдень шестеренка стоит на своем месте, и работа продолжилась как ни в чем не бывало", — рассказал французский инженер.

"Адская" смесь языков на стройке

В волгоградской команде у Марка Гонтье 25 специалистов из 10 стран: Франции, Германии, Польши, Таиланда, Кипра и некоторых других. На монтаже кровли работает также около 80 россиян.

"Мы уже 10 месяцев в Волгограде и очень хорошо сработались и с представителями генподрядчика, и с его субподрядчиками. Если послушать со стороны, порой наш разговор представляет собой адскую смесь из всех возможных языков, но при этом все друг друга понимают. Конечно, есть у нас и переводчик, но многие мои коллеги уже в какой-то степени научились разговаривать по-русски. Я тоже начал учить русский — не могу сильно похвастаться успехами, это сложный язык", — сказал Гонтье.

Организация стройки и условия для работы произвели хорошее впечатление на французского специалиста. В то же время его удивило обилие документов, "всяких бумаг". "Мы должны решать технические проблемы, и у нас нет секретариата для работы с таким количеством бумаг. С подобным объемом документооборота я сталкивался в Румынии, в некоторых других странах. Но в принципе все решается, мне помогают и с этим справиться. Повторюсь, люди здесь очень приветливые, внимательные, все задачи мы выполняем вместе, уверен в нашем общем успехе", — подчеркнул Гонтье.

Прочность по-русски

По словам французского инженера, ему самому, как и его конструкциям, пришлось пройти в России испытание на прочность. "Я никогда не мог представить себе, какую роль для налаживания взаимоотношений между людьми играет баня. Мне никогда не приходилось нырять в прорубь после парилки. Но вот зимой мы с коллегами ездили в баню, и там мне впервые в жизни пришлось окунуться в ледяную воду. Нет, для меня это не проблема, но я не очень понимал, зачем это нужно. А чтобы продемонстрировать, что я являюсь членом одной команды, я это сделал, и успешно прошел испытание", — говорит Гонтье.

Большей частью французский инженер погружен в стройку, и такие вылазки в российскую действительность ему удаются редко. Однако 9 мая в колонне "Бессмертного полка" Гонтье поднялся на Мамаев курган. "Впечатления непередаваемые, — говорит он. — Это потрясающее до глубины души шествие, единение поколений. Признаюсь, в какой-то момент я почувствовал себя частью вашего народа. Здесь, как нигде, ощущаешь масштаб подвига советских солдат. О Сталинграде хорошо знают во Франции и во всем мире".

Специалист не уверен, удастся ли ему снова когда-либо побывать в Волгограде. "На следующее лето, когда на "Волгоград Арене" будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу, я, скорее всего, буду на другой стройке — возможно, на другом конце Земли. Специально на футбол я не поеду, я не болельщик, а архитектор, инженер. Но Волгоград я никогда не забуду и всем буду рассказывать об этом городе".

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

Игорь Каленич