Шоу-рум московской программы реновации посетили свыше 30 тыс. человек

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Выставочный стенд, на котором демонстрируется внутреннее обустройство квартир в новых домах для переселенцев из пятиэтажек, посетили более 30 тыс. человек в рамках седьмого Московского урбанистического форума. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.
"Шоу-рум программы реновации посетили более 30 тыс. человек", - сказал Собянин.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, стенд шоу-рума нужно сохранить в качестве постоянной экспозиции. "Предлагаю оставить шоу-рум в качестве постоянной выставки, чтобы любой желающий смог ознакомиться", - сказал он.
Седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) проходил на ВДНХ с 6 по 12 июля 2017 года. Форум представляет из себя ежегодную международную конференцию в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, это крупнейшее мероприятие такого рода в России. На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти.