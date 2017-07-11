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Москалькова сообщила, что осужденный за разбой инвалид Мамаев доставлен в больницу

Общество
11 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ встретилась с отцом Антона Мамаева

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Инвалид первой группы Антон Мамаев, которого суд приговорил к 4,5 годам колонии за разбой, переведен в медицинское учреждение для обследования. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На своей странице в Instagram она написала, что встретилась с отцом Мамаева. "Делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь. Только что стало известно, что Антон Мамаев переведен в медицинское учреждение. Работаем дальше", - написала омбудсмен.

Антон Мамаев переведён в медицинское учреждение. Работаем дальше.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Мамаев страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле.

Ранее сообщалось, что он был помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина", куда его доставили на инвалидной коляске и где о нем заботится сокамерник. Планировалось, что сотрудники УФСИН доставят его в городскую больницу для обследования на предмет возможности его содержания под стражей в понедельник.

Прокуратура Москвы сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву, который является инвалидом первой группы.

По данным СМИ, Мамаев обвинялся в разбойном, с угрозой применения насилия, завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

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