Москалькова сообщила, что осужденный за разбой инвалид Мамаев доставлен в больницу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Инвалид первой группы Антон Мамаев, которого суд приговорил к 4,5 годам колонии за разбой, переведен в медицинское учреждение для обследования. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На своей странице в Instagram она написала, что встретилась с отцом Мамаева. "Делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь. Только что стало известно, что Антон Мамаев переведен в медицинское учреждение. Работаем дальше", - написала омбудсмен.

Антон Мамаев переведён в медицинское учреждение. Работаем дальше. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Июл 11 2017 в 2:25 PDT

Мамаев страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле.

Ранее сообщалось, что он был помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина", куда его доставили на инвалидной коляске и где о нем заботится сокамерник. Планировалось, что сотрудники УФСИН доставят его в городскую больницу для обследования на предмет возможности его содержания под стражей в понедельник.

Прокуратура Москвы сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву, который является инвалидом первой группы.

По данным СМИ, Мамаев обвинялся в разбойном, с угрозой применения насилия, завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.