Рассмотрение законопроекта о защите животных перенесено на осень

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Рассмотрение во втором чтении законопроекта об ответственном обращении с животными перенесено на осеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил во вторник по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.
"По просьбе правительства на осеннюю сессию был перенесен законопроект о защите животных", - сказал он.
По словам политика, было также предложено создать рабочую группу по данной инициативе. "Совет Думы предложил правительству создать рабочую группу", - уточнил депутат.
Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В последнее время отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе.
Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ.
Планировалось, что эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня, затем называлась дата 21 июня.
Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными. В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.
Кроме того, законопроект предусматривает регистрацию домашних животных, отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания. Также планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и производство соответствующего контента. Будет определена ответственность владельцев домашних животных, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.